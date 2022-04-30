Türkiye'de 1772 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Türkiye'de 1772 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti

30.04.2022 21:30
Türkiye'de 1772 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 1772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 1772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 119 bin 264 Kovid-19 testi yapıldı, 1772 kişinin testi pozitif çıktı, 11 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 3 bin 147 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 498 bin 664 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de 1772 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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