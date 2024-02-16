Türkiye'de 3. kez yapılan ameliyat ile sağlığına kavuştu
Yaşlı adam, Türkiye'de nadir yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb:
"Bu ameliyat Türkiye'de 3. kez yapıldı"
ADANA - Adana'da karın damarında balonlaşma şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı adam, Türkiye'de 3. kez yapılan kapalı cerrahi yöntemle sağlığına kavuştu.
75 yaşındaki 3 çocuk 5 torun sahibi Fehmi Gülez, geçtiğimiz ay prostat rahatsızlığı nedeniyle Seyhan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada çekilen ultrason sonucu doktorlar Gülez'in karın damarlarında balonlaşma olduğunu fark etti. Bunun üzerine yaşlı adam, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb'e başvurdu.
Op. Dr. Cereb, yaptığı tetkikler sonucu yaşlı adamı Türkiye'de nadir yapılan kapalı yöntem cerrahi ile ameliyat etti. Ameliyatta balonlaşmış damarın içerisine kasıktan giren Dr. Cereb, yapay damar yerleştirdi. 1 saat süren ameliyatın ardından yaşlı adam 1 gün sonra taburcu edildi.
Fehmi Gülez, "Ultrason neticesinde tesadüfen damarın balonlaştığını öğrendik. Ferid Cereb hocamıza başvurduk. Sağ olsun bir ameliyat gerçekleştirdi. Sağlığıma kavuştum" dedi.
"Açık cerrahi daha tehlikeli olacaktı"
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ferid Cereb ise ameliyatın Adana harici ülke genelinde sadece 2 hastanede gerçekleştirildiğini söyledi. Cereb, "Karın damarında çok ciddi bir balonlaşma vardı. Bu tür balonlaşmalar normal şartlarda kapalı yöntemle tedavi edilemiyor. Ancak hastamız yaşlı olduğu için açık cerrahi müdahale daha tehlikeli olacaktı. Kapalı yöntemle ameliyat ettik" ifadelerini kullandı.
Ameliyatın bölgede ilk kez yapıldığını aktaran Dr. Cereb, "Bu ameliyatlar zaten çok nadir yapılıyor. Türkiye'de şuana kadar 2 defa yapılmıştı bu ameliyat bizimkisi 3 oldu. Bölgede ise ilk kez yapıldı" diye konuştu.
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