Türkiye'de Dikkat Eksikliği Yüzde 12 - Son Dakika
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Sağlık

Türkiye'de Dikkat Eksikliği Yüzde 12

Diyarbakır'da uzman, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite oranının %10-12 olduğunu belirtti.

04.03.2025 17:15
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Türkiye'de çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperakaktivite bozukluğu yüzde 12 seviyelerinde

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Uzm. Dr. İbrahim Zeyrek, çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperakaktivite bozukluğunun Dünya genelinde yapılan çalışmalarda sıklığı yüzde 5 ila 7 arasında tespit edildiğini belirterek, "Ülkemizde yapılan bir araştırmada bu yüzde 10 ile 12 civarı olarak tespit edilmiştir" dedi.

Diyarbakır Memorial Hastanesi'nde Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Uzm. Dr. İbrahim Zeyrek, dikkat eksikliği ve hiperakaktivite bozukluğunun çok önemli bir hastalık olduğunu ve çocuklarda sık görüldüğünü söyledi. Başvuruların en başında dikkat eksikliği ve hiperakaktivite olan çocuklar gelmekte olduğunu belirten Dr. Zeyrek, dikkat eksikliği ve hiperakaktivite bozukluğunun nörogelişimsel, nörodavranışlar ve beyinle alakalı biyolojik bir hastalık olduğunu ifade etti.

Bunun sık olarak karşılarına çıkmakta olduğunu kaydeden Dr. Zeyrek, "Dünya genelinde yapılan çalışmalarda sıklığı yüzde 5 ila 7 arasında tespit edilmiştir. Ülkemizde yapılan bir araştırmada bu yüzde 10 ile 12 civarı olarak tespit edilmiştir. Dikkat eksikliği ve hiperakaktivite bozukluğu için 9 kriterden 6'sının uyumu durumunda çocukların uzman hekimler tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Doğuştan gelen nörogelişimsel bozukluktur. Çocukta o hastalık varsa muhakkak ortaya çıkacaktır. Bu, ailenin uyguladığı yöntemler ile alaka bir eksiktik değil" dedi.

Davranışsal bağımlılıkların ergenlikte daha fazla olduğunu ve depresyon riskinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Zeyrek, "Kaygı bozukluğu daha fazla atar, çocukların benlik saygısı azalır onun için sürekli dışlanırlar. İnternet ve oyun bağımlılığı ve çocuklar riskli eylemlere geçebilirler. Yenilik arayışları fazla olduğu için riskli davranışlara kayabilirler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Türkiye'de Dikkat Eksikliği Yüzde 12 - Son Dakika

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