Türkiye'nin en yüksek köyünde sağlık taraması yapıldı
BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, 2 bin 317 rakımıyla Türkiye'nin en yüksek köyü olan Kışkılı köyünde vatandaşları sağlık taramasından geçirdi.
Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda Adilcevaz İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil sağlık ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Planlanan program dahilinde her hafta bir köye giden 1 doktor ve 3 hemşireden oluşan sağlık ekibi, bugün de Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü olan Kışkılı köyüne giderek vatandaşları sağlık taramasından geçirdi. Anons yaparak halkı bir araya toplayan sağlık ekibi, sorunlarını dinlediği vatandaşların tansiyon ve şeker ölçümünü yapmayı ihmal etmiyor. Çeşitli tetkikler sonucu hastaneye başvurması gereken vatandaşları yönlendiren sağlık ekibi, köy okulunu da ziyaret ederek el yıkama, diş fırçalama gibi konularda öğrencileri bilgilendirerek diş fırçası hediye etti.
Yürütülen mobil sağlık hizmeti hakkında açıklamalarda bulunan Adilcevaz Sağlık Müdiresi Uzm. Dr. Elif Hatice Özkale, Sağlık Bakanlığının genelgesi doğrultusunda mobil sağlık hizmetlerini aralıksız sürdürdüklerini söyledi. Özkale, "Müdürlüğümüz bünyesindeki mobil sağlık ekibimiz, ilçeye bağlı köylere giderek vatandaşlara sağlık hizmeti vererek bilgilendirme yapıyor. Planlanan program dahilinde her hafta bir köye giden 1 doktor ve 4 hemşireden oluşan sağlık ekibi, ilk olarak anons ederek halkı bir araya topluyor. Daha sonra vatandaşların sorunlarını dinleyen sağlık ekibi, tansiyon ve şeker ölçümü ile çeşitli tetkiklerle köy halkını sağlık taramasından geçiriyor. Köy okulunu da ziyaret ederek el yıkama, diş fırçalama gibi konularda da bilgilendirme yapan sağlık ekipleri, öğrencilere diş fırçası hediye ediyor" dedi.
Son Dakika › Sağlık › Türkiye'nin en yüksek köyünde sağlık taraması yapıldı - Son Dakika
Esra Ezmeci'nin programına konuk olan bir kadın itirafıyla ağızları açık bıraktı. Yüzü maskeli bir şekilde yayına çıkarak kayınbiraderiyle aşk yaşadığını belirten kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Dikili'deki konuşmasında CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemi Tugay'ı tanıtırken pot kırdı. Özel, halka seslenirken Tugay yerine başka bir ismin elini tuttu. Yaptığı yanlış tanıtıma Özel'in de güldüğü görüldü.
ABD'de üretici fiyatları Ocak ayında tahminlerin üzerinde yüzde 0.3 artış gösterdi. Veri öncesi ÜFE'nin yüzde 0.1 artması bekleniyordu.
ATM'lerde nakit çekim limiti, daha önce 5 bin lira olan tutardan en az 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankaların bu limiti 15 bin liraya kadar yükselttiği belirtildi.
Fenomenlere yönelik operasyonla malvarlığına el konulan ve sonrasında 11 yıllık eşinin kendisini eskortla aldattığını söyleyen Neslim Güngen, bu sefer de ölüm tehditleri aldığını belirterek "Benim ve çocuklarımın başına gelebilecek her şeyin sorumlusu eşimdir" dedi.
Genel başkanlığı bıraktıktan sonra ilk kez halkın içine karışan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Yıldız Sanayi Sitesi'ne giderek esnafla bir araya geldi. Paylaşılan bir fotoğrafta dükkanın duvarındaki "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursun" yazısı dikkat çekti.
Maden faciasının yaşandığı Erzincan'daki siyanür havzasına su içmek için inen kuşların öldüğü iddiasıyla çok sayıda fotoğraf servis edildi. Sosyal medyadaki haberleri yalanlayan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerdeki alanın siyanür içermeyen bölge olduğunu ve siyanüre bağlı herhangi bir ölüm yaşanmadığını aktardı. Açıklamada görüntülerdeki cisimlerin jeotekstil malzemeyi sabitlemek için kullanılan kum çuvalları olduğuna değinildi.
Yargı hizmetlerinin etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler içeren 8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin düzenleme de pakette yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?