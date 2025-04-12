Türkiye\'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı

Türkiye'nin önde gelen kanatlı et üreticilerinden Şenpiliç, "anne köftesi" adlı ürününde ölümcül Listeria monocytogenes bakterisinin bulunduğu tespit edilince, firmaya 210 bin TL para cezası kesildi. Ancak, söz konusu cezanın, şirketin yıllık cirosunun çok küçük bir kısmını oluşturması, kamuoyunda büyük tepki ve eleştirilere yol açtı.

YILLIK CİROLARI 19 MİLYAR TL SEVİYELERİNDE

Uzmanlara göre bu bakteri insan sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Bakteri özellikle hijyen şartlarının yetersiz olduğu ortamlarda ve çiğ kalan tavuk ürünlerinde gelişiyor. Tüm bu risklere rağmen yetkili kurumlar tarafından firmaya kesilen ceza sadece 210 bin TL ile sınırlı kaldı. Oysa bu firmanın yıllık cirosu 19 milyar TL seviyesinde. Bu da kesilen cezanın şirketin cirosunun yüz binde biri kadar olduğu anlamına geliyor. Tüketici dernekleri ve sosyal medya kullanıcıları cezaların caydırıcı olmaktan uzak olduğunu ifade ederek tepki gösteriyor.

ÜRÜNÜN TOPLATILMASINA İLİŞKİN YAZI GÖNDERİLDİ

Ürünün toplatılmasına ilişkin Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden diğer illere gönderilen yazıda, "Müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından, ilimiz Soğucak Mahallesi 3. Organize Sanayi Bölgesi 6. Yol No:44 Merkez Söğütlü adresinde faaliyet gösteren Şenpiliç Gıda Sanayi Anonim Şirketi unvanlı işletmede yapılan resmi kontrolde, 'Şenpiliç Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' (STT: 10/03/2025, - Parti No: 204125 Onay Numarası: 54-0160)', ürününden numune alınmış olup, söz konusu ürüne yapılan analiz sonucuna göre 'L. monocytogenes' içermesi sebebiyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edilmiştir ve üretici işletmeye yasal işlem uygulanmıştır. Söz konusu ürünün toplatılması ile ilgili firmaya tanınmış olan yasal süre bitmiş olup, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 21. Maddesinin 5. fıkrasına aykırılık tespit edildiğinden, aynı kanunun 40. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi gereğince söz konusu ürünlerin en kısa sürede piyasadan toplatılması gerekmektedir. İl Müdürlüğümüz yapılan denetimlerde söz konusu ürüne rastlanılması halinde işlemlerin yapılarak Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini arz ederim" ifadeleri yer aldı.

ŞENPİLİÇ'TAN AÇIKLAMA

Şenpiliç'ten yapılan açıklamada, "10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli 'Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte' ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bildirim üzerine, dağıtıma çıkan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı tarihte geri çağırma prosedürünün hızla devreye sokulduğu, söz konusu ürünlerin tedarik zincirinden toplanarak işletmeye geri getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "İlgili parti öncesi ve sonrası akredite bir laboratuvarda yapılan analizlerde olumsuz hiçbir bulguya rastlanmamıştır. Piyasada ilgili partiye ait bir ürün bulunmayıp tüm üretim süreçlerimiz, hammaddeden son ürüne kadar Gıda Güveliği Politikamız doğrultsunda titizlikle yürütülmektedir." ifadelerine yer verildi.

L. MONOCYTOGENES BAKTERİSİ NEDİR?

Enfeksiyona neden olan patojenik bakteriler arasında en ölümcüllerden biri olarak biliniyor. Gıda kaynaklı patojenlerden biridir. Hamile, yaşlı, yenidoğan ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için ciddi risk taşıyor. ABD Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre yalnızca bu bakteriden kaynaklı ölümler yılda 300'ün üzerinde. Yiyeceklerle bulaşan birçok mikrop vardır. Bunlardan Listeria gibi bazıları öldürücü olabilir.