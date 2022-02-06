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TURKOVAC aşısı yarın Bolu'da uygulanmaya başlayacak - Son Dakika

TURKOVAC aşısı yarın Bolu'da uygulanmaya başlayacak

06.02.2022 09:29
TURKOVAC aşısı yarın Bolu'da uygulanmaya başlayacak

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Bolu'da tatbik edilmeye başlanacağını bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yerli aşı TURKOVAC'ın yarından itibaren Bolu'da tatbik edilmeye başlanacağını bildirdi.

Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli aşı TURKOVAC'ın hayırlı olmasını dileyerek, "İlk yerli ve milli aşımız TURKOVAC, 7 Şubat'tan itibaren Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uygulanmaya başlanacaktır." bilgisini verdi.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Ümit, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), 182 ve e-Nabız'dan randevu alınarak aşının güvenle yaptırılabileceğini kaydetti.

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TURKOVAC, Milli, Medya, Bolu, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık TURKOVAC aşısı yarın Bolu'da uygulanmaya başlayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: TURKOVAC aşısı yarın Bolu'da uygulanmaya başlayacak - Son Dakika
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