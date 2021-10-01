Üye Girişi
Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak - Son Dakika

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

01.10.2021 12:52

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak Trabzon, ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta "İkinci doz aşılar sayın bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor.

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

Trabzon, ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında

Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta

"İkinci doz aşılar sayın bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Ona baktığımızda maalesef ülke ortalamasının bir puan altındayız"

"Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşının faz üç çalışmasını ilimizde de başlatacağız"

TRABZON - Trabzon'da tüm denetim ve tedbirlere rağmen Covid-19 vakalarının önüne geçilmeye çalışılırken Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, il olarak ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında olduklarını söyledi.

Usta, Covid-19 vakalarından korunmanın en etkili silahı aşı olduğuna dikkat çekerek," Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşının faz üç çalışmasını ilimizde de başlatacağız. Dolayısıyla aşıdan başka da bir savulunacak sırtımızı dayayacağımız bir kaynakta yok. Gelin hepimiz bu aşıyı olalım" dedi.

Trabzon olarak ikinci doz aşıda ülke ortalamasının bir puan altında olduğunu kaydeden Usta, "Ülke adına yapılmış olan yeni harita uygulamasında ikinci doz aşılar sayın bakanımız tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor. Ona baktığımızda maalesef ülke ortalamasının bir puan altındayız. Her ne kadar iyi görünmüş olsa bile arzumuz ülke ortalamasını yakalamak, hatta geçmek" dedi,

Aşı karşıtları her zaman olmuştur

Son zamanlarda ülkenin farklı yerlerinde aşı karşıtları olduğunu kaydeden Usta, "Sürekli her ortamda hatta sosyal medyalarımız üzerinden paylaşımlarda mümkün olduğunca yetişmeye gayret ediyoruz. Aşı karşıtları her zaman olmuştur. Her iyiliğin karşısında duran bir kesim her zaman olmuştur. Bu dönemde de bu aşı ve aşıya karşı duruşlar sergileniyor. Bunlar belli bir kesim bunu genele yaymak doğru değil. Genel olarak insanlarımız duyarlı ancak erişemediğimiz veya eriştiğimiz halde ikna edemediğimiz kesim nedeniyle ve onlardan etkilenen bir kısım insanlar nedeniyle hastanelerdeki iş yükümüz bir türlü aşağıya gelmiyor" diye konuştu.

Trabzon'da son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 11-17 Eylül'de illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarında Trabzon'un ilk 10 arasında yer aldığını hatırlatan Usta, "Bir hafta öncesine göre belki biraz daha aşağılara gelmiş gibi bir tablomuz var. Tamamen aşağıya kırılmış artık normale dönüyoruz tarzı bir durum söz konusu değil. Her an bir bakıyorsunuz yukarıya doğru da oluşabiliyor. Arzumuz şu anki tabloda insanların kendilerine daha çok dikkat etmeleri ve özellikle hastaneye düşme sürecini yaşadığımız yaşlı kesim aşısız kesim üzerinde daha çok duyarlılık bekliyoruz" dedi.

Okullarda tabi ki vakalarımız oluyor!

Okullarda vaka sayılarının bulunduğunu belirten Usta, "Belli bir protokol gereği hareket ediliyor. Okullarda olsun veya diğer kurum kuruluşlarda olsun topluluklarda olsun o mevzuatlar, rehberler çerçevesinde hareket ediyoruz. Okullarda tabi ki vakalarımız oluyor. Dün sayın bakanımızın açıkladığı gibi ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 25'i okullardan kaynaklı oluşuyor. Ancak bunu okul kaynaklı değil de, okuldaki öğrencilerin sayısı olarak algılamak gerekiyor. Bu çocuklar evlerden öteden beriden alıyor ve okulda bu vaka tespit edilmiş oluyor. Böyle algılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı

İlimizde Turkovac aşının faz üç çalışmasını başlatacağız

Trabzon'da yakın zamanda Turkovac aşının faz üç çalışmasının başlayacağına dikkat çeken Usta, "Belli bir süreç yaşadık iki yıl aşıldı. Gerçekten sağlık çalışanları bu süreçte oldukça yıprandı, yoruldu. Sadece sağlık çalışanları değil bununla birlikte halkımızın büyük bir kesimi de yıprandı, ekonomik sıkıntılar oluştu. Bu sürecin bitebilmesi için artık elimizde güzel kozlarımız var. Yakın bir zamanda muhtemelen Turkovac aşının faz üç çalışmasını ilimizde de başlatacağız. Dolayısıyla aşıdan başka da bir savulunacak sırtımızı dayayacağımız bir kaynakta yok. Gelin hepimiz bu aşıyı olalım. Sonrasında yine maskemizi mesafemizi dikkat edelim. İnşallah bu süreci bitirelim" dedi.

Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak
Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak
Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak
Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak
Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, TURKOVAC, Trabzon, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış 13:17 Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı 13:11 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım 12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı 12:31 ''Seninle böyle şeyler yapmak isterim'' mesajıyla birlikte cinsel içerikli videolarını 260 kadına yolladı Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı 12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti 11:11 Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti
Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var 10:48 Canlı yayında Bahar Candan'dan şaşırtan sözler: Ben 7. boyuttayım, stüdyoda uzaylı var Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi 10:04 Son Dakika! Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri
13:17 Kargo çalışanı evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu! Esrarengiz ölümün sebebi hırsızlıkmış
13:13 Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler
13:10 Bu kadar dikkatsiz olunmaz! Köpek bile yaşanan kazaya şaşırıp kaldı
13:03 İstanbul'un havalimanları yeni yılın ilk çeyreğinde metrolarına kavuşacak
13:00 İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı
12:43 Eşi ve 2 çocuğunu öldüren eski uzman çavuştan savunma: Sahipsiz kalmasınlar diye yaptım
12:17 Yaşlı adam, evine gelen düğün davetiyesindeki notu görünce büyük şaşkınlık yaşadı
12:16 Eski Galatasaraylı Gomis, gol sonrası tekerlekli sandalyede oturanlara sarıldı
12:09 Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler
11:56 Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi
Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi Beşiktaş'ın sadece ödediği faizleri duyan Ajaxlı yöneticiler şaşkınlıklarını gizleyemedi         
13:31
Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler Çorum'da genelev yıkımında gerginlik çıktı! İş makinelerinin önüne yatıp engel olmak istediler         
13:13
İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı İdo Tatlıses ile evlenecek Yasemin Şefkatli, gelin hamamında dansöz oynattı         
13:01
Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı Kilis'te kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı         
12:36
İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı İnternetten aldığı jant, banyo musluğu olarak gelince soluğu savcılıkta aldı         
12:26
Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler Simpsons dizisi, Birleşik Krallık'taki yakıt krizine 11 yıl önceki bölümde yer vermişler         
12:09
Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap Koronavirüsten ölen Oğuzhan Asiltürk'ün aşı olmadığı iddiasına Bakan Koca'dan dikkat çeken cevap         
11:03
Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi Cumhurbaşkanı'nın masasındaki son anket! AK Parti'nin oyları yüzde 40 seviyesine yükseldi         
10:48
Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti Bahçeşehir Koleji'ndeki yeni skandal: Servis kaydı yapıldığı halde hizmet vermedikleri velilere ücreti iade yaparken 2.000 TL kesinti         
09:57
Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim Bülent Ersoy, ekibinin tutuklanmasına çok sinirlenip, isyan etti: Onlar için servetimi ortaya dökeceğim         
09:54
Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor Koronayla ilgili bomba etkisi yaratan araştırma! OAS1 isimli gene sahip olan kişiler virüse karşı doğal bir savunma geliştiriyor         
09:48
Bakan Özer'den Bakan Özer'den "Öğretmeni sınıftan kovan" kaymakam için yorum yaptı: Esefle kınıyorum         
07:24
Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları Deney için ölen kadının beynini parçaladı! İşte insanın ölmeden 30 saniye önce yaşadıkları         
23:03
Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi Ülke bu olayla çalkalanıyor! Kızı doğum yaparken müstakbel damadıyla cinsel ilişkiye girdi         
21:04
Şen kardeşler cinayetinde Şen kardeşler cinayetinde "cinsel ilişki" iddiası! Ölüm döşeğinde katilinin ismini verdi         
19:27
Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü Çıkardığı sesler yürek yaktı! Ayı, pençeleriyle tek hamlede kavradığı ineğin boynunu kırıp öldürdü         
18:57
Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı Valilikten öğretmeni kovan kaymakam hakkında açıklama: Kaymakama gerekli tembihat yapıldı         
18:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2021 13:36:16. #1.13#
SON DAKİKA: Turkovac aşının faz-3 çalışması Trabzon'da başlayacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement