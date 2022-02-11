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'Türkovac' muhtaç vatandaşların bir telefonuyla evine geliyor - Son Dakika

'Türkovac' muhtaç vatandaşların bir telefonuyla evine geliyor

11.02.2022 19:46

'Türkovac' muhtaç vatandaşların bir telefonuyla evine geliyor Yerli aşı Türkovac'ı tercih edip hastaneye gidemeyen vatandaşlara, evde yerli aşı uygulaması Türkiye'de ilk kez Antalya'da başlatıldı Evindeki yatağında ilk aşı uygulanan 74 yaşındaki Mukaddes Türkmen: "Tayyip Erdoğan'dan Allah...

'Türkovac' muhtaç vatandaşların bir telefonuyla evine geliyor

Yerli aşı Türkovac'ı tercih edip hastaneye gidemeyen vatandaşlara, evde yerli aşı uygulaması Türkiye'de ilk kez Antalya'da başlatıldı

Evindeki yatağında ilk aşı uygulanan 74 yaşındaki Mukaddes Türkmen: "Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun"

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Günay:

"Yabancı aşılardan daha fazla güveniyorlar. Ön yargılar kırılmış durumda"

"Muhtaç durumda olan vatandaşlarımız bizi aramaları yeterli"

ANTALYA - Yerli aşı Türkovac, Türkiye genelinde ilk defa evlerde uygulanmaya başlandı. Fiziki engeli bulunan ve Türkovac ile aşılanmak isteyen vatandaşların talebiyle eve gelen sağlık ekipleri, aşıyı uyguladı. Yatağında yerli aşıyı olup virüse karşı savaş açan 74 yaşındaki Mukaddes Türkmen, "Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" dedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadelede seri üretimine geçilen yerli aşı Türkovac'ın hastanelerde talep eden vatandaşlara uygulanması devam ederken, Antalya'da bir ilk gerçekleştirildi. Antalya Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nca, bir süredir sadece Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vatandaşlara uygulanan yerli aşı Türkovac, Sağlık Bakanlığının izniyle evlerinde yatalak ve hasta olan vatandaşlara talep üzerine uygulanmaya başlandı.

"Allah razı olsun"

Yürüme sorunu yaşadığı için yatağından kalamayan 74 yaşındaki Mukaddes Türkmen'in talebi üzerine, evine sağlık ekipleri gelerek Türkovac aşısını uyguladı.

Aşı olduktan sonra gazetecilere açıklama yapan Türkmen, "Tayyip Erdoğan'dan, doktorlara, kim ürettiyse Allah razı olsun" dedi.

"Bütün ekiplerimiz sahada"

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlanılan Türkovac aşısının evde yapılma uygulamasının sadece Antalya'da başladığını belirten Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Günay, aşılanmanın önemine dikkat çekti. Günay, "En son yaptığımız çalışmaya göre yoğun bakımda yatan hastalarda yüzde 90'nın üzerinde olanların bir kısmı ya aşısı hiç yapılmamış ya da aşısı eksik kalan kişilerden oluşuyor. O yüzden aşılama çalışmalarına hız verdik. Evde yatalak ya da gelemeyen muhtaç insanların talep etmesi üzerine evlerine kadar giderek Türkovac aşısını uyguluyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada ve bu yönde yoğun bir mücadele veriyoruz. İnşallah başarı elde edeceğiz" dedi.

"Ön yargılar kırılmış durumda"

Vatandaşların ilk başlarda tereddütleri olduğunu ancak zamanla bu ön yargının kırıldığını ifade eden Günay, "Detaylı şekilde bilgilendirmeler yaptık. Artık Türk aşısına güvenerek yaptırmaya başladılar. Hatta bazı yabancı aşılardan daha fazla güveniyorlar. Ön yargılar kırılmış durumda diyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Bizi aramaları yeterli"

Günay, muhtaç durumda olan vatandaşların aramaları takdirde ekiplerin evlerine kadar gelip aşıyı uygulamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

'Türkovac' muhtaç vatandaşların bir telefonuyla evine geliyor
'Türkovac' muhtaç vatandaşların bir telefonuyla evine geliyor
'Türkovac' muhtaç vatandaşların bir telefonuyla evine geliyor

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Türkmen, Antalya, Mevla, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Türkovac' muhtaç vatandaşların bir telefonuyla evine geliyor - Son Dakika


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