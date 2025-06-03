Tütün Kullanım Oranı Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Tütün Kullanım Oranı Artıyor

03.06.2025 14:56
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Prof. Dr. Karalezli, tütün kullanımının yüzde 35'lere çıktığını belirtirken, Göka sigara bağımlılığının gençlik sorunu olduğuna dikkat çekti.

Prof. Dr. Ayşegül Karalezli: "Tütün kullanım oranlarının yüzde 28'lerden genel anlamda 35'lere çıkmış olduğunu gördük"

Prof. Dr. Erol Göka:

"Covid pandemisinden 7 milyon vefat oldu dört yıl içinde. Halbuki sigaradan dünyada her yıl 8 milyon ölüm oluyor"

"Sigara bağımlılığı sorunu bir gençlik sorunu. Bu da gözden kaçıyor. Halbuki gençlerin beyin gelişimini, davranışlarını doğrudan etkileyen maddeler içeriyor sigara, nikotin bağımlılığı"

ANKARA - Ankara'da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla 'Tütün ve Zararlarına Mültidisipliner Yaklaşım' paneli düzenlendi. Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdare ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli tütün kullanım oranının yüzde 28'lerden 35'lere çıktığını belirtirken,

Psikiyatri Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erol Göka ise sigara bağımlılığının bir gençlik sorunu oldruğunu ve gençlerin beyin gelişimini, davranışlarını doğrudan etkileyen maddeler içerdiğini söyledi.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü etkinlikleri kapsamında 'Tütün ve Zararlarına Mültidisipliner Yaklaşım' paneli düzenlendi. Tütün bağımlılığına yeterince dikkat çekilemediği düşüncesiyle düzenlenen panelde, tütün kullanımının zararları ve psikolojik etkileri üzerinde duruldu. Moderatörlüğünü Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği İdare ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşegül Karalezli'nin üstlendiği programa alanında uzman doktorlar ve hastane personeli katıldı.

"Tütün kullanım oranlarının yüzde 28'lerden genel anlamda 35'lere çıkmış olduğunu gördük"

Prof. Dr. Ayşegül Karalezli, hastanede ve çevrede farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyerek, "Bu tütünsüz gününde çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Tütün kullanım oranlarının yüzde 28'lerden genel anlamda 35'lere çıkmış olduğunu gördük çok yakın bir istatistikte. Buna dikkat çekmek amacıyla özellikle çalışanlarımıza yönelik bir sempozyum yapmak istedik. Çünkü genç arkadaşlarımız var. Bunların da sigara içme oranlarının arttığını düşünüyoruz. Sadece dikkat çekmek ve farkındalığı arttırarak belki sigara bırakmaya faydası olur düşüncesiyle düzenledik" dedi.

Düzenlenen sempozyumda tütün kullanımına dair farklı konuların ele alınacağı bilgisini veren Karalezli, "Psikiyatriden nikotin bağımlılığının temellerini öğreneceğiz. Tüm organlara olan kardiyoloji, kanser hastaları ve göğüs hastaları. Ayrıca elektronik sigara ve elektronik sigara gibi kullanılan diğer tütün ürünleri de var. Belki insanların bilmediği bir üçüncü el maruziyet var. Bunların da farkındalığını artıracağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Sigara bağımlılığının en büyük tehlikesi küçümsenmesi"

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Psikiyatri Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Erol Göka ise, sigara kullanımının birçok kişinin arka plana attığı, çok ciddi zararlar veren bir bağımlılık türü olduğunu aktararak, "Mesela pandemi sırasında Covid pandemisinden 7 milyon vefat oldu dört yıl içinde. Halbuki sigaradan dünyada her yıl 8 milyon ölüm oluyor. Ayrıca sigara bağımlılığı sorunu bir gençlik sorunu. Bu da gözden kaçıyor. Halbuki gençlerin beyin gelişimini, davranışlarını doğrudan etkileyen maddeler içeriyor sigara, nikotin bağımlılığı. Gençlerin sonraki ruhsal rahatsızlıklarında çok önemli roller oynadığını biz biliyoruz. Hiç gocunmadan böyle tütün bağımlılığının büyük tehlike arz ettiği bizim gibi ülkelerde bu savaşı her yerde, her alanda sürdürmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Tütün Kullanım Oranı Artıyor - Son Dakika

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