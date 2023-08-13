Genç kurgu şefi yaşam savaşını kaybetti! Organları ile 7 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Genç kurgu şefi yaşam savaşını kaybetti! Organları ile 7 hastaya umut oldu

Son Güncelleme: 13.08.2023 16:15

İstanbul'da iş yerinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve beyin ölümü gerçekleşen kurgu şefi Serpil Yıldırım'ın organları, 7 hastaya umut oldu. Yıldırım, memleketi Düzce'de toprağa verildi.

İstanbul'da iş yerinde fenalaşınca kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen ve organları ile 7 hastaya umut olan, kurgu şefi Serpil Yıldırım (35), memleketi Düzce'de toprağa verildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Düzce'de uzun süre yerel televizyonlarda kurgu ve montaj yaptıktan sonra ulusal bir kanalda kurgu şefi olarak görev yapmaya başlayan Serpil Yıldırım, yaklaşık 15 gün önce iş yerinde fenalaştı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Yıldırım, yoğun bakımda tedaviye alındı.

TV100 Kurgu Şefi Serpil Yıldırım'ın Organları 7 Hastaya Umut Oldu

SAĞLIĞINDA ORGANLARINI BAĞIŞLAMIŞ

Bir süredir yaşam savaşı veren Yıldırım'ın ailesine 3 gün önce beyin ölümünün gerçekleştiği haberi verildi. Sağlığında organlarını bağışlayan Serpil Yıldırım'ın cenazesi, gerekli işlemlerin yapılmasının ardından bugün Düzce Şıralık Mahallesi'ndeki Şıralık Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Yıldırım'ın ailesi, mesai arkadaşları ve sevenleri katıldı.

TV100 Kurgu Şefi Serpil Yıldırım'ın Organları 7 Hastaya Umut Oldu

"BİRİLERİNE CAN VE NEFES OLDU"

Kardeşinin organlarını bağışladığını belirten Serpil Yıldırım'ın ağabeyi Zeki Yıldırım, "Organlarını bağışladığını bilmiyorduk. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini bize söylediklerinde, 'Organlarını bağışlamak ister misiniz?' diye sordular. Ben prensip olarak kabul ettim ama 'Ablası burada değil ona da soralım' dedik. 3 kardeş prensip olarak 'Evet' dedik. Ablam da 'Evet' demek zorunda kaldı. Çünkü zaten kendisi bizden önce arkadaşları ile gidip organlarını bağışlamıştı. Bize sadece imza atmak kaldı. İnsanlara can oldu, birilerine nefes oldu. Birilerinin hayatı devam ediyor. Kardeşim birilerinde yaşıyor. Zaten yardım etmeyi çok severdi. Tüm canlıları severdi. Sokakta gördüğü canlılara dahi son parasıyla mamalar alır, beslemeye çalışırdı. İlk etapta organları 7 kişiye gönderildi. Ama nakil olan kişileri söylemiyorlar. Onların vücudunda tekrar hayat buldu. Biz de bununla teselli buluyoruz. Mekanı cennet olsun" dedi.

TV100 Kurgu Şefi Serpil Yıldırım'ın Organları 7 Hastaya Umut Oldu
Kaynak: DHA
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Düzce, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Genç kurgu şefi yaşam savaşını kaybetti! Organları ile 7 hastaya umut oldu - Son Dakika


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