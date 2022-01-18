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Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu

18.01.2022 12:31

Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber olduAĞRI Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 6 aylık bebek sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu

AĞRI Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde kar nedeniyle ulaşıma kapanan köyde rahatsızlanan 6 aylık bebek sağlık ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde yaşayan 6 aylık İslam Samancı adlı bebek 3 gün önce rahatsızlandı. Aile bebeğin yüksek ateşini düşüremeyince durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine yola çıkan ekipler hem ambulans hem de paletli ambulanslar ile 2 metreyi bulan kar kalınlığını aşarak saatler sonra Gündoğdu köyüne ulaştı. Burada sağlık ekiplerine teslim edilen 6 aylık İslam Samancı, Taşlıçay Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Torunu için seferber olan ekiplere teşekkür eden İbrahim Samancı, "Yollar kapalıydı, 112 Acil Servis ekibine telefon ettik. Kar üstü paletli ambulans gönderdiler, Allah razı olsun Devletimizden. Görevli tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Torunumu kontrolden sonra ambulansa bindirdiler şimdi hastaneye götürüyoruz. Torunumda ishal, kusma vardı bide ateşi yükseliyordu. Ateşini düşürmek için uğraştık ama düşüremedik, mecburen ekiplere haber verdik." İfadelerine yer verdi.

Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu
Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu
Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu

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Taşlıçay, Gündoğdu, Ağrı, kar, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ulaşıma kapanan köyde rahatsızlan 6 aylık bebek için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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