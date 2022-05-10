Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi

10.05.2022 20:39

Ülkemizde koronavirüs vaka sayılarında düne göre artış yaşandı. 10 Mayıs'ta belirlenen 24 saatlik verilere göre bin 858 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 7 olarak belirlendi. Öte yandan iyileşen hasta sayısı bin 511 olurken toplam 134 bin 646 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 858 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 7 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan bin 511 hasta taburcu olurken bugün 134 bin 646 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,46 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,16 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,46 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 576 bin 861 doza yükseldi.

Türkiye'de 10 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 44 BİN 519 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 825 bin 933 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 44 bin 519 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 765 bin 115 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 8 kişi hayatını kaybederken bin 542 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Son Dakika Sağlık Ülkemizde 10 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi vefat etti, bin 858 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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