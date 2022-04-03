Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi

03.04.2022 19:30

Türkiye'de bugün 9 bin 21 vaka tespit edilirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 38 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 10 bin 312 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 38 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 10 bin 312 hasta taburcu olurken bugün 211 bin 68 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,36 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,10 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,36 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 70 bin 173 doza yükseldi.

Türkiye'de 3 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 38 kişi vefat etti, 9 bin 21 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 984 BİN 321 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 785 bin 259 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 984 bin 321 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 652 bin 880 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 11 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 41 kişi hayatını kaybederken 11 bin 783 de yeni vaka tespit edilmişti.

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Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde 2 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 41 kişi vefat etti, 11 bin 783 yeni vaka tespit edildi Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti

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