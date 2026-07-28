Ümran Akkaya'ya Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika
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Ümran Akkaya'ya Başarılı Böbrek Nakli

Ümran Akkaya\'ya Başarılı Böbrek Nakli
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Kahramanmaraş'ta 10 yıl böbrek hastalığı yaşayan Ümran Akkaya, kadavradan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta 10 yıldır böbrek hastalığıyla mücadele eden ve son bir yıldır diyaliz tedavisi gören doğuştan işitme engelli 36 yaşındaki Ümran Akkaya, kadavradan yapılan böbrek nakliyle sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği tedavisi gören Akkaya'ya, trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 19 yaşındaki bir gencin bağışlanan böbreği başarılı operasyonla nakledildi.

Yaklaşık 4 aydır organ bekleme listesinde bulunan Akkaya, sabah saatlerinde gelen uygun organ haberiyle hastaneye çağrıldı. Yapılan değerlendirmelerde doku uyumu ve tıbbi kriterler doğrultusunda adaylar arasından seçilen Akkaya'nın ameliyatı yaklaşık 3 saat sürdü.

Naklin ardından sağlık durumu iyi olan Akkaya'nın tedavisi hastanede devam ediyor.

Akkaya'nın annesi Hasibe Akkaya, AA muhabirine, kızının yaklaşık bir yıldır diyalize girdiğini belirterek, sabah erken saatlerde gelen telefonla büyük sevinç yaşadıklarını söyledi.

Organ bağışında bulunan gencin ailesine minnettar olduklarını dile getiren Akkaya, "Yapılan değerlendirmelerde 5 hasta arasından kızım seçildi. Çok mutlu olduk. Organ bağışında bulunan gencin vefat ettiğini öğrenince çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ailesine çok teşekkür ediyorum. Ömrümün sonuna kadar dualarımda olacaklar, her zaman hayırla anacağım." dedi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Yan Dal Araştırma Görevlisi Dr. Esra Taşgetiren??????? de Sağlık Bakanlığınca gönderilen uygun alıcı listesi doğrultusunda hastaları değerlendirdiklerini anlattı.

Sabah saatlerinde Ümran Akkaya'yı hastaneye çağırdıklarını ifade eden Taşgetiren, "Diğer aday hastalarla birlikte doku uyumu ve tetkiklerini değerlendirdik. En uygun alıcı Ümran Akkaya oldu. Nakil başarılı geçti, herhangi bir sorun yaşanmadı. Hastamızın genel sağlık durumu iyi." diye konuştu.

KSÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Sezgin Topuz ise ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü belirterek, "Beyin ölümü gerçekleşen gencimizin ailesinin organ bağışı sayesinde böbreklerden biri hastamıza nakledildi. Yaklaşık bir yıldır diyaliz tedavisi gören hastamıza başarılı bir böbrek nakli gerçekleştirdik. Şu anda hastamızın durumu gayet iyi. Bundan sonraki süreçte böbreğin vücut tarafından kabul edilmesini yakından takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Ümran Akkaya'ya Başarılı Böbrek Nakli - Son Dakika

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