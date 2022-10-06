Ünlü oyunculardan meme kanseri farkındalık eylemine tam destek - Son Dakika
Üye Girişi

Ünlü oyunculardan meme kanseri farkındalık eylemine tam destek

06.10.2022 20:48

Ünlü oyunculardan meme kanseri farkındalık eylemine tam destek Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve...

Ünlü oyunculardan meme kanseri farkındalık eylemine tam destek

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla 01-31 Ekim Ayı Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmesi nedeniyle, Ayvalık İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından bir yürüyüş ve etkinlik programı düzenlendi.

Sağlık çalışanları ve kadınların hazır bulunduğu etkinliğe; özel bir televizyon kanalı için çekimleri süren bir dizi filmin ünlü oyuncuları; Reha Özcan, Veda Yurtsever İpek, Melisa Berberoğlu, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Demircan Kacel ve Tayfun Eraslan da katılarak destek verdi.

Ayvalık marina mevkiinden, ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren meme kanserine farkındalık yürüyüşü öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu Veda Yurtsever İpek, "Erkenden farkına varılabilecek bir hastalığın gecikme nedeniyle ciddi problemler yaşanmasının önüne geçilebilmesi adına Ayvalık halkı ve özellikle kadınlara sesleniyoruz; ücretsiz taramaların yapıldığı bu program dahilinde lütfen kontrollerini ihmal etmesinler" dedi.

Genç oyuncu Almila Ada ise, "Bizler de Veda abla ile aynı fikirdeyiz. Kanserde erken teşhis çok önemli. Böyle bir imkan varken, tüm kadınlar bu imkandan çekinmeden yararlanmalı ve kontrollerini aksatmadan yaptırmalıdır" mesajını verdi.

Oyunculardan Melisa Berberoğlu da, böylesi bir etkinliğe katılıp, bir farkındalık oluşturulmasına katkı verdikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Genç oyuncu Demircan Kacel ise arkadaşlarının mesajlarına aynen katıldığını erken teşhisin kanseri yendiği gerçeğinin de asla unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Usta oyuncu Reha Özcan da meme kanserinin sadece kadınların sorunu olarak cins ayrımı yapılmadan bakılmaması gerektiği vurgulayarak, "Sağlık ve yaşama dair her şeyde insan olarak herkesle birlikte hayatı daha iyiye çevirmek istiyoruz. Daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Çünkü yaşadığımız bu hayat bizim değil, çocuklarımızın hayatları. O yüzden de bizde onlara destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Amaç farkındalık oluşturmak

Düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgiler veren Ayvalık İlçe Sağlık Müdürü Uzman Dr. Kevser Uyan, 01-31 Ekim tarihlerinin Meme Kanseri bilinçlendirme ayı olduğunu hatırlatarak, "Burada olmamızın nedeni insanlara meme kanserinin var olduğunu hatırlatmak ve bu kanserle çok yayılmadan, ölümcül hale gelmeden, hastalık ilerlemeden tanısının koyulabildiğini, erken teşhisinin yapılabildiği ve erken teşhisle iyileşme sürecinin daha çabuk olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Bu çerçevede 40-69 yaş aralığındaki kadınlarımızı sağlık müdürlüklerimize bağlı KETEM'lerimize bekliyoruz. Ücretsiz olarak bakanlımızın tarama programı vardır. İki yılda bir momografi çekimleri yapılmaktadır. Herkesi bekliyoruz. Sağlıklı günler diliyoruz" diye konuştu.

"Kanserde erken teşhis çok önemli"

Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Refik Budak da yaptığı açıklamada, yaptıkları çalışmalarla kadınları meme kanserine karşı farkındalıklarını arttırabilmek olduğunu kaydederek, "Çağımızın en büyük sorunu obezitedir. Bununla beraber toplumumuzda obezite nedeniyle meme kanseri vakalarını daha sıklıkla görmeye başladık. Burada önemli olan kişinin farkındalığıdır. Günümüzde elimizdeki teknolojik imkanlarla meme kanserini çok daha erken yakalayabiliyoruz. Bu yüzden de erken teşhislerle herkesin hayatlarına devam etmelerini istiyoruz." dedi.

Farkındalık etkinliği yürüyüşün ardından ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan konuşmalar, halk oyunları gösterimi ve amatör sanatçılardan oluşan koronun verdiği konserle sona erdi.

Etkinlikte; Ayvalık Belediye Başkan Vekili Ethem Vardı, Belediye Meclis Üyesi Tülay Çankaya, Edremit İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Onur Yılmazda hazır bulunurken, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü kadın polisleri KADES bilgilendirme stantı kurdu.

YORUMLAR
500
Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı Manisa haberi: Manisa'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 4 kişi tutuklandı Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular Kastamonu 3. sayfa haberi... Kastamonu'da düğünde yedikleri yemekten hastanelik oldular Hakkari gündem haberleri: Şemdinli'de başhekim yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı Hakkari gündem haberleri: Şemdinli'de başhekim yardımcısının darbedilmesine ilişkin 2 kişi serbest bırakıldı
Kaynak: İHA

Hisarcık, Ayvalık, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ünlü oyunculardan meme kanseri farkındalık eylemine tam destek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 01:04:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ünlü oyunculardan meme kanseri farkındalık eylemine tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement