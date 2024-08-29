Sağlık

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi 230 aileye umut oldu

SAMSUN - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet veren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi kurulduğu Nisan ayından bugüne kadar 230 aileye umut oldu.

Karadeniz Bölgesi'nin kamu sağlık tesislerindeki en büyük Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2024 yılının Nisan ayında hizmete girdi. Hizmete girdiği günden bugüne kadar 2 bin 300 kişi merkeze tedavi olmak için başvurdu. Merkez şu ana kadar çocuk sahibi olmak isteyen 230 aileye umut olmayı başardı. 3 yataklı, bünyesinde Embriyoloji ve Androloji Laboratuvarı, TESE Odası, 2 ameliyathane, 2 poliklinik odası, klinik destek ve bekleme alanlarını bulunduran merkez hizmet vermeye devam ediyor.

"Bebek sahibi olmanın hayalini kuran ailelerimizin mutluluklarına ortak olmak istiyoruz"

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ümit Çallı, "İleri teknoloji ve donanıma sahip, fiziki büyüklüğü ile Karadeniz Bölgesi'nin kamu sağlık tesislerindeki en büyük üremeye yardımcı tedavi merkezi hastanemiz bünyesinde nisan ayında faaliyete başlamıştı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı 24 merkezden biri olarak faaliyetimize devam etmekteyiz. Açıldığı günden itibaren önemli sayıda taleple karşılaştık. Bu taleplerin yaklaşık 230'una işlem gerçekleştirildi. Embriyo transferi yaptığımız ve embriyo transfer sürecine getirdiğimiz birçok başvurumuz var. En büyük temennimiz sağlayacağımız başarılı sonuçlarla bebek sahibi olmanın hayalini kuran ailelerimize yapabileceğimiz hizmetlerle mutluluklarına ortak olmaktır" dedi.

"Yüz güldürüyoruz"

Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi Sorumlusu Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzm. Dr. Şükran Esra Kaykı, "Merkez açılalı 4 ay oldu ve 2 bin 300'ü geçen hasta sayımız oldu. Merkezimize sosyal güvencesi olan veya olmayan bütün hastalarımız başvurabiliyor. Tüp bebek tedavisinde veya aşılama tedavisinde belirli kriterleri sağlayan hastalarımızda raporlu ise çok düşük bir ücretle, raporsuz ise ücretli tedavi yapabiliyoruz. Aşılama kriterlerini karşılayan hastalarımız öncelikle aşılama ile tedavi etmeye çalışıyoruz. Çok kolay bir yöntem hastaya da bir yükü olmuyor. Eğer ki aşılama tedavisi ile başarılı olamayan bir hasta ise bunları tüp bebek tedavisine alıyoruz. Belirli sağlık kriterlerini: yaş durumu ve belirli prim gününü ödemiş hastalarımızın eğer kriterleri tamam ise onlara sağlık raporu çıkarıyoruz. Böylelikle tüp bebek tedavisinin çok büyük bir kısmını ücretsiz olarak yapabiliyoruz. Tüp bebek tedavisi bizim için 10 - 12 günlük bir tedavi süresini kapsıyor. Embriyoloji Laboratuvarı ile birlikte çalışıyoruz ve yüz güldürüyoruz. Vatandaş bize direk başvurabiliyor. Herhangi bir randevu alma telaşı olmadan, tıbbi durumun el verdiği günde bize direk başvurabiliyor" diye konuştu.

Laboratuvar Sorumlusu Histoloji ve Embriyoloji Uzmanı Dr. Kenan Demir ise, "Laboratuvarımızda en son teknoloji cihazlar bulunuyor. En kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Burada çalışma alanımız çok büyüktür. Şuan Karadeniz Bölgesi'nde en büyük yer bize aittir. Bunun faydasını çalışırken görüyoruz" şeklinde konuştu.

Hastalar hizmetten memnun

Merkezin ilk hastalarından olan Arzu Akgül Demirer, "Bu merkez 5 ay önce açıldı ve ilk hastalarında biriyim. Merkezimizden çok memnun kaldım. Hizmetinden ve imkanlarından çok memnun kaldım. Yaklaşık 6 yıldır çocuk sahibi olmak istiyorduk. Burada ilk seferde başarıyı elde ettik. Buranın ilk hastası, ilk başarılı hastasıyım. İkiz gebeyim" ifadelerini kullandı.

Hasta Özlem Özkal, "Tüpleri olmayan bir kadındım. Dış gebelikten dolayı tüplerim alınmıştı. Buraya doktorum yönlendirdi. 34 yaşında anne olayım istedim. Normalde 2 çocuk doğurmuştum. İnşallah sağlıkla gelir" açıklamasında bulundu.