Uşak\'ta 20 Kahramana Kan Bağışı Plaque Töreni

Uşak'ta 45 kez ve üstünde kan bağışında bulunan 20 kişiye plaket verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki programda konuşan İl Sağlık Müdürü Tarık Acar bağışta bulunanlara teşekkür etti.

Kan bağışının önemini anlatan Acar, kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

Türk Kızılay Güney Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Ferda Korkut da kanın yapay olarak üretilmesinin mümkün olmadığını ifade ederek, "45 kere bir başkasının derdiyle dertlenmek, bunun için 45 kere sedyeye uzanmak bir vatandaşlık görevinin çok üstünde. Çok yüksek bir erdemin, adanmışlığın, iyiliğin göstergesi. Sizler ismi bilinmeyen çok özel kahramanlarsınız." dedi.

Konuşmaların ardından Uşak Valisi Serdar Kartal ve protokol üyelerince 45 kez ve üstünde kan bağışında bulunan 20 kişiye plaket verildi.