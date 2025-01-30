Üsküdar\'da Minik Dostlar Kliniği\'nin Yeni Şubesi Açılıyor

Sağlık

ÜSKÜDAR Belediyesi'nin hayata geçirdiği Minik Dostlar Kliniği'nin yeni şubesi, Bulgurlu Mahallesinde kapılarını açacak. Dere Sokak'ta kapılarını aralayacak klinik, sokak hayvanlarına ücretsiz hizmet sunarak, hafta içi her gün 08.30 ile 17: 00 saatleri arasında kısırlaştırma, muayene, tedavi, ameliyat ve postoperatif bakım gibi önemli sağlık hizmetlerini sağlayacak.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın katılımıyla gerçekleşecek açılış töreni, 1 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'te gerçekleştirilecek.

Minik Dostlar Bulgurlu Kliniği'nde, günlük 100 hasta bakımı ve 20 ameliyat kapasitesine sahip olup, modern tıbbi ekipmanlar yer alıyor. Klinik, muayene odası, ameliyathane, postoperatif bakım odası, hasta bekleme odası ve veteriner hekim dinlenme odası gibi çeşitli bölümlerden oluşuyor. Kliniğin yanında bir pati parkı ve dış alanda hayvan bekleme alanı da bulunuyor. Bu sayede sokak hayvanlarının konforlu ve güvenli bir ortamda bakım ve tedavileri gerçekleştirilecek.