Uyku apnesi ölüme yol açabilir mi? Doç. Dr. Fazilet Altın yanıtladı - Son Dakika
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Sağlık

Uyku apnesi ölüme yol açabilir mi? Doç. Dr. Fazilet Altın yanıtladı

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Biruni Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Fazilet Altın, iyileşme burada başlar programında horlama, uyku apnesi ve sinüzit üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Uyku apnesinin, ani kalp durmalarına yol açabilecek kadar ciddi bir durum olduğunu belirten altın, burun ameliyatlarında sağlam yapı oluşturulmadığında çökme riski yaşanabileceğini söyledi.

07.03.2025 20:52
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Biruni Üniversitesi Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. Fazilet Altın, İyileşme Burada Başlar programında horlama, uyku apnesi ve sinüzit hakkında önemli bilgiler paylaştı. Uyku apnesinin kalp ve akciğerleri etkileyerek ani ölümlere yol açabilecek kadar ciddi bir rahatsızlık olduğunu belirten Altın, burun ameliyatlarında sağlam yapı oluşturulmadığında çökme riski yaşanabileceğini vurguladı.

"UYKU APNESİ, ANİ ÖLÜMLERE NEDEN OLABİLİR"

Doç. Dr. Fazilet Altın, uyku apnesinin yalnızca horlamadan ibaret olmadığını ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı. Özellikle kalp ve akciğerleri etkileyebilen bu rahatsızlığın ani ölümlere kadar ilerleyebileceğini belirten Altın, hastaların bu durumun farkında olmadığını dile getirdi. Ayrıca, boyun çevresi belirli bir ölçünün üzerine çıkan kişilerin horlamaya daha yatkın olduğunu ifade etti.

Uyku apnesi ölüme yol açabilir mi? Doç. Dr. Fazilet Altın yanıtladı

"ÇOCUKLARDA BADEMCİK VE GENİZ ETİ BÜYÜKLÜĞÜNE DİKKAT EDİLMELİ"

Çocuklarda horlamaya sebep olan faktörler arasında bademcik ve geniz eti büyüklüğünün yer aldığını söyleyen Altın, bu durumun tedavi edilmesi gerektiğini belirtti. Büyümüş bademciklerin solunum yolunu tıkayarak uyku problemlerine yol açabileceğini ifade eden Altın, gerektiğinde cerrahi müdahale yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Uyku apnesi ölüme yol açabilir mi? Doç. Dr. Fazilet Altın yanıtladı

"BURUN AMELİYATLARINDA SAĞLAM ÇATI OLUŞTURULMALI"

Burun estetiği ve fonksiyonel burun ameliyatları hakkında da konuşan Doç. Dr. Fazilet Altın, ameliyat sırasında sağlam bir yapı oluşturulmazsa burun çökmesi riskinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bu tür durumların önüne geçmek için doğru tekniklerin uygulanması gerektiğini belirten Altın, sinüzit rahatsızlıklarının da dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Uyku apnesi ölüme yol açabilir mi? Doç. Dr. Fazilet Altın yanıtladı

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Son Dakika Sağlık Uyku apnesi ölüme yol açabilir mi? Doç. Dr. Fazilet Altın yanıtladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • İsik Hizi:
    Burun ameliyatı olmak isteyenlere söylüyorum o burun ameliyata girdikten sonra eskisi kadar sağlam nefes alma durumu olmuyor iki defa değil on defa düşünün sağlık mu güzellik mi 14 0 Yanıtla
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