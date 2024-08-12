Sağlık

Uyku hastalıkları genetik olabilir

Prof. Dr. Vural Fidan:

"Uyku hastalıklarını etkileyen birçok faktör var, bunların başında ne yazık ki genetik var"

"Hava yolundaki daralması olan kişilerin uyku hastalıklarına yakalanma ve bununla ilgili problem yaşama ihtimali çok yüksek"

ESKİŞEHİR - Uyku hastalıklarının genetik olarak aileden bireylere taşınabildiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, "Uyku problemlerinin genetik geçişli olarak sonraki nesilde veya kan bağı olan kişilerde yaşanma ihtimali çok yüksektir" dedi.

Uyku hastalıkları, günümüzde birçok kişinin hayatını olumsuz şekilde etkiliyor. Gece uykusunun yetersiz alınmasıyla gün içindeki uykusuzluk ve dikkat dağınıklığı, gerek iş gerekse sosyal yaşantıda problemlerin oluşmasına neden oluyor. Uzmanlar ise uyku problemleri yaşayan kişilerin alternatif yöntemleri uygulamadan önce mutlaka uyku hekimlerine gözükmeleri konusunda uyarıda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Eskişehir Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü Uzmanı ve Uyku Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Vural Fidan, uyku hastalıklarının da genetik yollarla insana kan bağı bulunan kişilerden taşınabildiğini belirtirken, "Ailevi uyku problemi olanlarda ne yazık ki genetik geçişli olarak sonraki nesilde veya kan bağı olan kişilerde bu problemlerin yaşanma ihtimali çok yüksek" dedi.

"Uyku problemi olan kişilerin öncelikli olarak uyku hekimlerine başvurmasını tavsiye ediyoruz"

Uyku problemleri yaşayan kişilerin mutlaka uyku hekimlerine başvurmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Vural Fidan, "Uyku hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki olan ve toplumun oldukça büyük bir kesimini rahatsız eden bir durum. O hastalıklar DSM indeksine göre yapılmakta ve bizim de Türkiye'de takip etmiş olduğumuz Amerikan Uyku Akademisi'nin sıralaması ve değerlendirmesine göre biz de değerlendirmesini yapıyoruz. Tüm toplumlarda olduğu gibi ülkemizde de ne yazık ki kilo artışıyla beraber bu uyku hastalıklarının yaşanması ve buna bağlı olarak patolojilerin ortaya çıkması mümkün. Ne yazık ki bununla ilgili olarak farkındalık ülkemizde çok fazla değil. Bununla ilgili olarak sivil toplum kuruluşları olarak bizler elimizden geldiğince bu bilgilendirmeyi yapıyoruz. Sağlık Bakanlığı da keza bu konuyla ilgili bilgilendirmeleri yapıyor. Fakat yeterli mi? Ne yazık ki yeterli olmuyor. Bu sebeple bu hastalarla ilgili olarak mutlaka ve mutlaka uykuyla ilgili uykuya dalma, sürdürme, gün içerisindeki uyku problemi olan kişilerin bu konuyla ilgili olarak uyku hekimlerine öncelikli olarak başvurmasını tavsiye ediyoruz. Hekim arkadaşlarımızın değerlendirilmesi neticesinde tespit edilen herhangi bir şüpheli durum varsa bunlara yönelik ileri tetkik ve tedavi yapılarak kişinin mevcut bir problemi veya ilerleyici bir durumu varsa buna yönelik önce teşhis, sonra tedaviye yönelik değerlendirme imkanımız oluyor" dedi.

"Uyku hastalıklarının genetik olma ihtimali vardır"

Yaşanan uyku problemlerinin birçok sebebi olabilirken, genetik olma ihtimalinin de kuvvetli olduğunu belirten Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Uyku hastalıklarını etkileyen birçok faktör var. Bu faktörlerin başında ne yazık ki genetik var. Yani ailevi uyku problemi olanlar veya benim ailemde çok ciddi horlama, nefes durma problemi var diyen kişilerde ne yazık ki genetik geçişli olarak sonraki nesilde veya kan bağı olan kişilerde bu problemlerin yaşanma ihtimali çok yüksek. Ne yazık ki kilo artışı yani obezite dediğimiz durum ülkemizde de ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu soruna bağlı olarak hava yolundaki daralması olan kişilerin de ne yazık ki uyku hastalıklarına yakalanması ve bununla ilgili problem yaşama ihtimali çok yüksek. Ayrıca yaşanan burun veya ağız, yüz travmaları, göğüs kafesi travmaları da ne yazık ki kişilerin solunumlarıyla ilgili problem oluşturarak uyku hastalıklarına kişilerin yatkınlığını arttırmaktadır. Bunlarla ilgili olarak tekrar değerlendirilmesi gereken yer uyku hekimleridir. Uyku hekimleri bunu değerlendirildikten sonra mevcut olan problemini kendileri çözebilecekse mutlaka müdahil olurlar. Olmazsa ilgili branşlarla ilgili olarak mutlaka değerlendirilmesi için kişileri sevk edeceklerdir."