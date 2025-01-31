Uyuz Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika
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Sağlık

Uyuz Vaka Sayısı Artıyor

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Sivas'ta uyuz hastalığı vaka sayısı deprem sonrası artarken, temas yoluyla bulaşma riski yükseliyor.

31.01.2025 14:46
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Temas ile bulaşıyor, sayısı her geçen gün artıyor

SİVAS - Temas yoluyla bulaşan uyuz hastalığında vaka sayısı hızla artıyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, yaşanan deprem felaketleri ve yoğun göçlerle oluşan toplu yaşam şartlarının, uyuzun daha fazla yayılmasına neden olabileceğini ifade etti.

Sarcoptes scabiei adlı parazitin neden olduğu bu hastalık, deride yoğun kaşıntı ve döküntülere yol açıyor. Kapalı ve kalabalık ortamlarda bulaşma riski daha yüksek olan uyuz daha da yaygınlaşıyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Melih Akyol, Toplu yaşanılan yerlerde, kalabalık ortamlarda daha fazla bulaşıcı etkiye sahip bir deri hastalığı olduğunu ifade ederek, "Koğuşlar, hastaneler, yurtlar gibi toplu yaşam alanlarda daha fazla bulaşıcı etkiye sahiptir. Mağazalarda kıyafet değişimi esnasında dahi uyuz hastalığının bir insandan başka bir insana kolayca bulaşabildiğini görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Bulaşıcı bir deri hastalığıdır"

Kaşıntıların yanı sıra deride bazı döküntülerin meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Melih Akyol, "Uyuz hastalığı, bulaşıcı hastalıklar grubunda yer alan dermatolojik bir hastalıktır. Scarcoptes scabiei diye adlandırılan bir parazit tarafından bulaşır. Yoğun bir şekilde kaşıntıya sebep olan ve hastayı oldukça huzursuz eden bir hastalıktır. Toplu yaşanılan yerlerde, kalabalık ortamlarda daha fazla bulaşıcı etkiye sahip bir deri hastalığıdır. Koğuşlar, hastaneler, yurtlar gibi toplu yaşam alanlarda daha fazla bulaşıcı etkiye sahiptir. Mağazalarda kıyafet değişimi esnasında dahi parazitinin bir insandan başka bir insana kolayca bulaşabildiğini görüyoruz. Uyuzun en temel belirtisi özellikle de gece kaşıntılarıdır. Bu kaşıntıların yanı sıra deride bazı döküntüler meydana gelir. Ancak bu döküntülerden dolayı deride yaşanan kızarıklar özellikle de genital bölgelerde, göbek çevresinde, bileklerde ve parmak araları gibi bölgelerde görülür ve deride kaşıma izlerine neden olabiliyor" dedi.

"Uyuz vakaları ile sıkça karşılaşıyoruz"

Toplu yaşam alanlarının fazlalaşması ülkemizde uyuzun daha fazla ortaya çıkmasına sebep olduğunu belirten Prof. Dr. Akyol," Uyuz hastalığı bulaşıcılığı son derece yüksek bir hastalık olduğu için de halk sağlığı sorunu olarak da karşımıza çıkabilir. Bu hastalığın kontrolü için sadece gelen hastanın tedavi edilmesi yetmez, temasta bulunmuş aile bireylerinin tamamının tedavi edilmesi gerekir. Hastalarımıza tedavi amaçlı verdiğimiz ilaçlardan o an kaşıntısı olsun veya olmasın bütün aile bireylerinin de kullanması gerekir. Uyuz hastalığı vakalarının belirli bir yükselme dönemi vardır ancak ülkemizde yaşanan deprem felaketleri ve yoğun göçlerden dolayı toplu yaşam alanlarının fazlalaşması ülkemizde uyuzun daha fazla ortaya çıkmasına sebep oluyor. Şu anda hiçbir mevsim ayrımı yapmaksızın çok sayıda uyuz vakasıyla karşılaşıyoruz "diye konuştu.

Kaynak: İHA

Melih Akyol, Göçmenler, 3-sayfa, Kaşıntı, Deprem, Sağlık, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uyuz Vaka Sayısı Artıyor - Son Dakika

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