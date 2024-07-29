Sağlık

Uzay istasyonu değil, tedavi ünitesi

SİVAS - Sivas'ta uzay istasyonuna olan benzerliği ile dikkat çeken "Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi" hizmete başladı. Yaraların iyileşme hızına katkı sağlayan tedavi merkezi, Sivas'ın yanı sıra çevre illere de hizmet verecek.

Yara, yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi başta olmak üzere pek çok hastalıkta iyileşmeyi hızlandıran "Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi" Sivas Numune Hastanesi'nde hizmet vermeye başladı. Yüksek basınçlı kabinde yaklaşık 2 saat boyunca saf oksijen verilen hastalar, tedavi ediliyor. Tıbbi kıyafetlerini giyen hastalar, 12 kişilik kabine girerek yüksek basınç ve saf oksijene maruz bırakılıyor. Hastalar; yaklaşık 2 saat kesintisiz süren tedavi süresince içeriden hemşire, dışarıdan ise kameralar yardımı ile izleniyor. Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı gözetiminde izlenen hastalar, tedaviden tamamen ücretsiz yararlanıyor.

Hastalar hem içeriden hem de dışarıdan takip ediliyor

Tedavi ile ilgili bilgiler veren Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Uzmanı Dr. Soner Uludağ, "Sivas Numune Hastanesi Hiperbarik Oksijen Tedavisi Ünitesi'ndeyiz. Görmüş olduğunuz kabin, hastalarımıza Hiperbarik Oksijen Tedavisinin uygulandığı basınç odası diye tabir ettiğimiz kabin. Tedaviye giren hastalarımızın geneli ayaktan takipli hasta. Bir kısmı ise hastanemizde yatırılarak takip edilen tarafımıza da hiperibarik tedavisi alması için yönlendirilen hasta grubu. Tedaviye alınan hastalarımız basınç odası dediğimiz kabinde yaklaşık 2 ila 3 atmosfer arasında değişen yüksek basınçta saf oksijen tedavisini almaktalar. Hiperbarik Oksijen Tedavisinin ana kullanım alanı kanımızdaki esas etkisinden kaynaklanmakta. Yüksek basınçta uyguladığımız oksijen tedavisinin kanımızdaki çözünmüş oksijen düzeyini maksimum seviyeye çıkarabilmek ve bunları çeşitli hastalıklarda kullanabilmek. Dışarıda otomasyon masasında operatör dediğimiz bir arkadaşımız üniteyi kontrol ederken, bir yardımcı sağlık personelimiz de iç yardımcı dediğimiz görevini sürdürmekte. Hastalara gerekli tıbbi müdahaleyi yapmak üzere içeride bulunmakta" dedi.

Sivas ve çevre illere hizmet verecek

Tedavi merkezinin hizmete başlamasıyla hastaların Sivas'tan gitmediğini söyleyen Sivas Numune Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Fidan, "Hiperbarik Tedavi Merkezini hastanemizde açmış bulunuyoruz. Bu tedavi merkezi ile beraber ilimizde bu hizmete ihtiyaçlı olan hastalarımıza bu hizmeti vermiş bulunuyoruz. Daha öncesinde Hiperbarik Tedavi Merkezi olmadığı için hastalarımız diğer illere gitmek zorunda kalıyorlardı. Artık tedavilerini hastanemizde hızlı ve konforlu bir şekilde almış olacaklar. Hiperbarik Tedavi Merkezi sadece ilimize değil çevre illere de hizmet verecek. Bu merkezde soba zehirlenmeleri, ani görme ve işitme kaybı gibi hastalıklarla beraber kronik hastalara da hizmet vereceğiz" şeklinde konuştu.

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun"

Merkezde tedavi gören Nevres Çınar yaralarının iyileşme hızının arttığını söyleyerek, "Damar tıkanıklığına bağlı iki parmağım entübe oldu. Biraz zaman geçtikten sonra bu merkezin açıldığını öğrendik. Buraya oksijen tedavisine geldik. Şu an 2 ayı tamamlamış durumdayız. Tedavi çok güzel, ben dahil buraya gelen herkese çok faydası oldu. Yaranın toparlanması buraya geldikten sonra daha da hızlandı. Bunun açılmasında kimin emeği varsa Allah razı olsun" diye konuştu.

Yaklaşık 1 yıl önce MS hastalığına yakalanan Doktor Muhammet Fatih Akova, "Kendim de doktorum. Bundan bir sene önce MS hastalığına yakalandım. Kortizon tedavisine başladım. Sonrasında ilacın yan etkisi olarak avasküler nekrozu gelişti. Mart ayında her iki taraftan ameliyat oldum. Bunun akabinde 60 seans hiperbarik oksijen tedavisi alacağım" ifadelerine yer verdi.