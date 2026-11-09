Uzm. Dr. Karakaş, gripte çocuğun okula dönüşü için 24 saat ateşsiz kalmasını önerdi - Son Dakika
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Uzm. Dr. Karakaş, gripte çocuğun okula dönüşü için 24 saat ateşsiz kalmasını önerdi

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Uzm. Dr. Karakaş, gripte çocuğun okula dönüşü için 24 saat ateşsiz kalmasını önerdi
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Uzm. Dr. Sibel Kalçın Karakaş, grip belirtisi olan çocukların evde dinlenmesini ve okula dönüş için ateş düşürücü ilaç kullanmadan en az 24 saat ateşsiz kalmasını önerdi. Nefes darlığı, aşırı uyku hali veya ciddi susuzlukta vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmasını istedi.

ÇOCUKLARDA grip enfeksiyonunun ani başlayan ateş, öksürük, kas ağrısı, bulantı ve belirgin halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkabildiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Kalçın Karakaş, "Çocuğun genel durumunun takip edilmesi, yeterli sıvı alınımının sağlanması ve dinlenmesi önemlidir. Nefes darlığı, aşırı uyku hali veya ciddi susuzluk belirtileri görülmesi durumunda ise vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Ateşi olan, belirgin halsizlik yaşayan veya kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan çocuklar evde dinlenmeli. Çocuğun okula dönmesi için ateş düşürücü ilaç kullanmadan en az 24 saat ateşsiz kalması ve günlük aktivitelerine katılabilecek durumda olması gerekir" dedi.

Sonbahar ve kış aylarında kreş ve okullarda çocuklar arasında grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülebiliyor. Burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalıklar, çocukların günlük yaşamını ve okul devamlılığını etkileyebiliyor. Grip ile soğuk algınlığının belirtileri benzer olsa da hastalığın başlangıcı ve seyri farklılık gösterebiliyor. İstinye Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sibel Kalçın Karakaş, çocuklarda grip belirtileri, evde bakım, ilaç kullanımı, okula dönüş ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

'GRİP ANİDEN BAŞLAYAN BELİRTİLERLE ORTAYA ÇIKABİLİR'

Soğuk algınlığının genellikle burun akıntısı ve hapşırma gibi daha hafif belirtilerle başladığını dile getiren Uzm. Dr. Sibel Kalçın Karakaş, "Gripte ise ateş, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı ve belirgin halsizlik daha sık görülebilir. Çocuk kendini yorgun hissedebilir, iştahı azalabilir ve günlük aktivitelerine katılmak istemeyebilir. Öksürük, boğaz ağrısı ve burun tıkanıklığının yanı sıra çocuklarda kusma ve ishal de görülebilir" diye konuştu.

Belirtilerin her çocukta aynı şekilde ortaya çıkmayabileceğini ifade eden Uzm. Dr. Karakaş, hastalığın seyrinde çocuğun genel durumunun ve sıvı alımının takip edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

'GRİPTE ÇOCUKLARIN OKULA DÖNÜŞÜ İÇİN 24 SAAT KURALI'

Hastalık döneminde çocuğun evde dinlenmesinin hem iyileşme hem de enfeksiyonun diğer çocuklara bulaşmasını önleme açısından önem taşıdığını söyleyen Uzm. Dr. Karakaş, "Ateşi olan, belirgin halsizlik yaşayan veya kusma ve ishal gibi şikayetleri bulunan çocuklar evde dinlenmeli. Çocuğun okula dönmesi için ateş düşürücü ilaç kullanmadan en az 24 saat ateşsiz kalması ve günlük aktivitelerine katılabilecek durumda olması gerekir" dedi.

Ateşin ilaçla düşmesinin hastalığın tamamen geçtiği anlamına gelmediğini belirten Uzm. Dr. Karakaş, çocuğun enerjisinin, iştahının ve genel durumunun da değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Hafif burun akıntısı gibi belirtileri kalan çocukların okula dönüşünde ise genel durumlarının ve okulun sağlık kurallarının dikkate alınması gerektiğini belirtti.

'EVDE BAKIMDA SIVI ALIMI VE DİNLENME ÖNEMLİ'

Grip geçiren çocuklarda evde bakımın temelini dinlenme ve yeterli sıvı alımının oluşturduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Karakaş, "Su, çorba ve çocuğun yaşına uygun diğer sıvılar tüketmesi desteklenmeli, bebeklerde anne sütüne devam edilmelidir. Kusma varsa sıvılar küçük ve sık miktarlarda verilebilir. Burun tıkanıklığında serum fizyolojik kullanılması çocuğun rahatlamasına yardımcı olabilir" ifadelerini kullandı.

Çocuğun hastalık sürecinde iştahının azalabileceğini hatırlatan Uzm. Dr. Karakaş, yemek yemesi için zorlamak yerine hafif ve sevdiği yiyeceklerin sunulabileceğini söyledi. Odanın aşırı ısıtılmaması, çocuğun rahat kıyafetler giymesi ve dinlenebileceği bir ortam sağlanmasının da önemli olduğunu belirtti.

'ANTİBİYOTİK GRİP TEDAVİSİNDE KULLANILMAZ'

Gribin virüs kaynaklı bir enfeksiyon olduğuna değinen Uzm. Dr. Karakaş, "Antibiyotikler virüslere karşı etkili değildir ve yalnızca hekim tarafından bakteriyel bir enfeksiyon saptandığında kullanılmalıdır. Bazı hastalarda antiviral tedavi gerekebilir. Özellikle risk grubundaki çocuklarda erken değerlendirme önemlidir; antiviral ilaçların hastalığın ilk 48 saatinde başlanması daha etkili olabilir. İlaç dozları çocuğun kilosuna ve kullanılan ürünün içeriğine göre belirlenmelidir. Doktor önerisi olmadan ilaç başlanmamalı, çocuklara aspirin verilmemeli ve aynı etken maddeyi içeren farklı ilaçlar birlikte kullanılmamalıdır. Küçük çocuklarda öksürük ve soğuk algınlığı ilaçları da hekim önerisi olmadan kullanılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

'NEFES DARLIĞI VE BİLİNÇ DEĞİŞİKLİĞİ VARSA BEKLEMEYİN'

Grip çoğu çocukta destekleyici bakımla iyileşse de bazı durumlarda ağır seyredebildiğini belirten Uzm. Dr. Karakaş, "Hızlı veya zor nefes alma, dudaklarda ve yüzde morarma, uyandırmakta güçlük, aşırı uyku hali, havale, idrar miktarında belirgin azalma, ağız kuruluğu ve ağlarken gözyaşı olmaması gibi belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden tıbbi yardım alınmalıdır. Ayrıca iyileşmeye başlayan çocukta ateşin yeniden yükselmesi veya öksürüğün kötüleşmesi de dikkate alınmalıdır. Üç aydan küçük bebeklerde ise ateş, başka bir belirti olmasa bile acil değerlendirme gerektirir" dedi.

'GRİPTEN KORUNMADA EL HİJYENİ VE AŞILAMA ÖNEMLİ'

Gripten korunmak için günlük hijyen alışkanlıklarının ve aşılamanın önem taşıdığını kaydeden Uzm. Dr. Karakaş, "Ellerin düzenli olarak sabunla yıkanması, öksürürken veya hapşırırken ağız ve burnun mendille ya da dirsek içiyle kapatılması ve kapalı ortamların düzenli havalandırılması bulaş riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Hasta çocukların iyileşene kadar evde dinlenmesi de enfeksiyonun yayılmasını önlemek açısından önemlidir. Grip aşısı 6 aylıktan itibaren uygulanabilir. Özellikle 5 yaşından küçük çocuklar ve astım, diyabet, kalp, böbrek veya bağışıklık sistemi hastalığı bulunan çocuklarda aşıyla korunma önem taşır. Aşı dozları ve uygulama takvimi çocuğun yaşına ve daha önce aşılanma durumuna göre hekim tarafından belirlenmelidir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA
EğitimSağlıkSon Dakika

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