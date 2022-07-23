Uzman Doktor Fatih Akça: "Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz" - Son Dakika
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Uzman Doktor Fatih Akça: "Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz"

23.07.2022 12:17
Uzman Doktor Fatih Akça: "Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz"

Uzman Doktor Fatih Akça: "Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz" "Hiçbir işlem uygulamadan sigarayı bırakıyoruz" Zonguldak'ta Uzman Doktor Fatih Akça, biorezonans yöntemiyle hiçbir işlem yapmadan vatandaşlara sigarayı bırakmada yardımcı olduklarını ifade etti.

Uzman Doktor Fatih Akça: "Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz"

"Hiçbir işlem uygulamadan sigarayı bırakıyoruz"

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Uzman Doktor Fatih Akça, biorezonans yöntemiyle hiçbir işlem yapmadan vatandaşlara sigarayı bırakmada yardımcı olduklarını ifade etti.

Zonguldak'ta Uzman Doktor Fatih Akça, biorezonans yöntemiyle tek seansta sigara bırakmanın etkili olduğunu açıkladı. Son dönemde sigarayı bırakmada çok başarılı bir metot uyguladıklarını tek seansta sigara bırakma tekniği uyguladıklarını söyledi.

Biorezonans yöntemiyle yüzde 90 oranında sigara bıraktırdıklarını açıklayan Uzman Doktor Fatih Akça, "Sigara bırakmak isteyen arkadaşlarla ön görüşme yaparak bir tarih belirliyoruz. O tarihte hastayla görüşme yaparak son sigarasını içmesini istiyoruz. Sonra delequit teknolojisi kullanıyoruz. Başarı oranı çok ciddi oranda yüksek. Yüzde doksanların üzerinde başarı oranları var. Hastayı sonrasında 1 saat programa alıyoruz. Sonra hastayı biorezonans cihazına entegre ediyoruz. Sonrasında hastaya sigarayı bırakmasında yardımcı olacak 1 sprey veriyoruz. Sonra o spreyle hastayı 72 saat belli önerilerle arıyoruz. Hastanın belli programı yoksa genelde olmuyor. Herhangi bir işlem yapmıyoruz. Hastaya diyoruz ki herhangi bir sıkıntı olduğunda bizi arayın. Eğer tekrar bir sıkıntı olursa hastamızı tekrar kliniğimize tekrar davet ederek destek ya da dengeleme seansını uyguluyoruz. Ama tek seansta başarı oranları yüzde doksanların üzerinde. Biorezonans terapileriyle sigarayı bırakmak isteyen hastalarımızı kliniğimize bekliyoruz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Fatih, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzman Doktor Fatih Akça: 'Biorezonans yönetimiyle tek seansta sigarayı bıraktırıyoruz' - Son Dakika

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