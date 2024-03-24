Uzmanı uyardı: Prostat, zamanında tedavi edilmezse vücuda yayılıp ölümle sonuçlanıyor - Son Dakika
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Sağlık

Uzmanı uyardı: Prostat, zamanında tedavi edilmezse vücuda yayılıp ölümle sonuçlanıyor

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Üroloji Uzmanı Dr. İsrafil Ağaoğlu, prostat kanserinin vücutta sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu ve zamanında tedavi edilmezse akciğer, beyin ve kemiklere sıçrayabileceğini belirtti. Prostat kanseri, erken teşhis ve tedavi ile kontrol altına alınabilir.

24.03.2024 16:28  Güncelleme: 16:29
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Uzmanı uyardı: "Prostat, zamanında tedavi edilmezse vücuda yayılıp ölümle sonuçlanıyor"

MARDİN - Üroloji Uzmanı Dr. İsrafil Ağaoğlu, "Prostat kanseri çok çok kötü bir kanser türüdür. Zamanında tedavi edilmezse, tespit edilmezse ve atlanırsa akciğer, beyin ve kemiklere sıçrayabilecek kanserdir. En nihayetinde ölümcül bir kanserdir" dedi.

Özel bir hastanede Üroloji Uzmanı Dr. İsrafil Ağaoğlu, prostat kanserinin vücutta çok sinsi ilerleyen bir hastalık türü olduğunu, normalde 45-50 yaşından sonra erkeklerde büyümeye başlayan bir organ olduğunu söyledi. Bazen adenom dokusu olarak kanser olmayan normal doku olarak büyüdüğünü ifade eden Dr. Ağaoğlu, bazen de kanser olarak çok nadir olsa da büyüdüğünü dile getirdi.

"Yüzde 5 veya yüzde 10 oranında kanser olarak büyür ve bu da hayatı tehdit altına alabilir" diyen Dr. Ağaoğlu, onun için mutlaka 45-50 yaşından sonra her erkeğin üroloji doktoruna en az yılda bir kez muayene olması gerektiğini vurguladı.

Basit bir elle muayene, basit bir kan tahlili ile bu tespitin edilebileceğini aktaran Dr. Ağaoğlu, "Şüphelenildiğinde prostattan parça alınıp tanı konulabilir ve gerekli tedavi yapılabilir. Prostat kanseri, ilaç tedavisi olduğu gibi ameliyat ile de yapılabilir. Son zamanlarda teknolojinin gelişmesiyle artık robotlarla yapılıyor. Prostat kanseri ameliyatını artık ileri merkezli İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlere sevk etmeden Mardin'de kendi hastanemizde yapabileceğimizin kanaatine vardık. En son olarak da birkaç gün önce çok daha ağır vaka olan ve prostatın çevre dokularına kadar bulaşan tümörlü dokuları çıkarıp tertemiz hale getirdik. Hasta, 2 gün hastanede yattıktan sonra taburcu oldu" dedi.

Erken tedavi edilmediğinde hastalığın ölümle sonuçlanacağına dikkat çeken Dr. Ağaoğlu, "Prostat kanseri çok çok kötü bir kanser türüdür. Zamanında tedavi edilmezse, tespit edilmezse ve atlanırsa akciğer, beyin ve kemiklere sıçrayabilecek kanserdir, En nihayetinde ölümcül bir kanserdir" ifadelerine yer verdi.

Uzmanı uyardı: Prostat, zamanında tedavi edilmezse vücuda yayılıp ölümle sonuçlanıyor
Kaynak: İHA

Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanı uyardı: Prostat, zamanında tedavi edilmezse vücuda yayılıp ölümle sonuçlanıyor - Son Dakika

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