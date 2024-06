Sağlık

Uzmanından et uyarısı

MALATYA - Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Orhan Okşar, kurban etinin tüketilmeden 24 saat bekletilmesi uyarısı yaptı.

Malatya'da görev yapan Diyetisyen Orhan Okşar, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Kurban etinin kesildikten 24 saat sonra tüketilmesi gerektiğini belirten Okşar, et ile birlikte sebze tüketiminin önemine vurgu yaptı.

"Bayram sürecinde güne kahvaltı ile başlanmak daha doğru olacaktır"

Günü birlik iki öğün yağ oranı az kırmızı et tüketiminin sağlık açısından daha uygun olacağını kaydeden Okşar, "Kurban bayramı sürecinde şerbetli tatlılar ile kırmızı etin çok fazla tüketileceği geniş sofraların yoğun olacağı bir bayram süreci geçireceğiz. Bu sürecin daha sağlık geçirebilmesi için günübirlik en fazla iki öğün yağsız et tüketimi önceliğimiz olmalı. Kurban kesimi sonrası hemen et tüketimine başlanmasını sağlıklı bulmuyoruz çünkü kurban etinin 24 saat dinlendirilerek tüketilmesi lazım. Et tüketimi ile birlikte sebze tüketimi de çok önemlidir. Bunun yanı sıra bayram süreci içerisinde güne kahvaltı ile başlamakta daha doğru bir uygulama olacaktır. Sağlık daha güzel bir bayram geçirilmesi adına günübirlik en fazla bir porsiyon et tüketimini öneriyoruz" diye konuştu.