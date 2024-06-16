Uzmanından et uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Uzmanından et uyarısı

Diyetisyen Orhan Okşar, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Kurban etinin kesildikten 24 saat sonra tüketilmesi gerektiğini belirten Okşar, et ile birlikte sebze tüketiminin önemine vurgu yaptı. Bayram sürecinde güne kahvaltı ile başlanmasının daha doğru olacağını söyleyen Okşar, günübirlik en fazla bir porsiyon et tüketimini önerdi.

16.06.2024 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanından et uyarısı

MALATYA - Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulunan Diyetisyen Orhan Okşar, kurban etinin tüketilmeden 24 saat bekletilmesi uyarısı yaptı.

Malatya'da görev yapan Diyetisyen Orhan Okşar, Kurban Bayramı'nda sağlıklı ve dengeli beslenme konusunda uyarılarda bulundu. Kurban etinin kesildikten 24 saat sonra tüketilmesi gerektiğini belirten Okşar, et ile birlikte sebze tüketiminin önemine vurgu yaptı.

"Bayram sürecinde güne kahvaltı ile başlanmak daha doğru olacaktır"

Günü birlik iki öğün yağ oranı az kırmızı et tüketiminin sağlık açısından daha uygun olacağını kaydeden Okşar, "Kurban bayramı sürecinde şerbetli tatlılar ile kırmızı etin çok fazla tüketileceği geniş sofraların yoğun olacağı bir bayram süreci geçireceğiz. Bu sürecin daha sağlık geçirebilmesi için günübirlik en fazla iki öğün yağsız et tüketimi önceliğimiz olmalı. Kurban kesimi sonrası hemen et tüketimine başlanmasını sağlıklı bulmuyoruz çünkü kurban etinin 24 saat dinlendirilerek tüketilmesi lazım. Et tüketimi ile birlikte sebze tüketimi de çok önemlidir. Bunun yanı sıra bayram süreci içerisinde güne kahvaltı ile başlamakta daha doğru bir uygulama olacaktır. Sağlık daha güzel bir bayram geçirilmesi adına günübirlik en fazla bir porsiyon et tüketimini öneriyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Diyetisyen, Kurban, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından et uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:52 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü 15 yaşındaki Hacer, eski sevgilisi tarafından 120 bıçak darbesiyle öldürüldü
09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
11:06 Antalya Havalimanı’nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı Antalya Havalimanı'nda 200 bin yolcuyla rekor kırıldı! Dakikada 1 uçak iniş-kalkış yaptı
10:24 Bir Kurban Bayramı klasiği Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor Bir Kurban Bayramı klasiği! Hastaneler yaralı kasaplarla dolup taşıyor
10:19 Özgür Özel’den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz Özgür Özel'den emekli maaşına ve asgari ücrete zam için net cevap: Meydanları doldurur en sert tepkiyi gösteririz
10:09 MasterChef Türkiye’de duygusal anlar Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Yarışmacının hayat hikayesi herkesi etkiledi
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:38 İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi İplerini koparan kurbanlık dana 5 kişiyi yerlerde sürükledi
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 11:20:40. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanından et uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement