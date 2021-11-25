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Uzmanından hareketli protez kullanımına dair önemli uyarılar - Son Dakika

Uzmanından hareketli protez kullanımına dair önemli uyarılar

25.11.2021 12:04
Uzmanından hareketli protez kullanımına dair önemli uyarılar

Hareketli protez kullanmaya yeni başlayan hastaların alışma sürecine katkıda bulunacak öneriler paylaşan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Fenerbahçe Diş Kliniği Protez Uzmanı Dr. Dt. Kübra Yıldız Domaniç, sabır göstermenin ve hekim ile uyum içinde olmanın önemine değindi.

Hareketli protez kullanmaya yeni başlayan hastaların alışma sürecine katkıda bulunacak öneriler paylaşan Bayındır Sağlık Grubu, Bayındır Fenerbahçe Diş Kliniği Protez Uzmanı Dr. Dt. Kübra Yıldız Domaniç, sabır göstermenin ve hekim ile uyum içinde olmanın önemine değindi.

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, diş eksikliklerinin tedavisinde kullanılan, istenildiği zaman rahatlıkla takıp çıkarılabilen ve eksik dişlerin yerini alan apareyler hareketli protez olarak adlandırılıyor. Kişiye özel olarak üretilen protezler yardımı ile sindirim sisteminin başlangıcı kabul edilen dişlere sağlıklı çiğneme fonksiyonu kazandırılıyor. Ancak yeni protezlere alışmak bazı kişilerde zaman alabiliyor ve bu süreçte bazı alışkanlıkların değiştirilmesine neden olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayındır Fenerbahçe Diş Kliniği Protez Uzmanı Dr. Dt. Kübra Yıldız Domaniç, yeni protezlerin kullanımını öğrenmenin zaman ve sabır istediğini vurguladı. Domaniç, "Daha önce protez kullanmış olsanız bile yeni protezlerinize alışmanız için mutlaka bir süre gerekecektir. Bu sürede protezinizin ağız yapınız ile birebir uyumlanması ve tam konforla kullanabilmeniz için bazı aşındırmalar, düzeltmeler gerekebilir. Sabır gösterir ve hekiminizle uyum içinde olursanız kısa bir süre içerisinde protezinizi rahatlıkla kullandığınızı göreceksiniz." ifadelerini kullandı.

Yeni protezlerin ardından karşılaşılan sorunlar

Tam protez kullanan hastaların, doğal dişleri olan bireyler gibi mutlaka belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini belirten Domaniç, şu bilgileri verdi:

"Çeşitli faktörlere bağlı olarak protez altındaki dokular değişebilir. Bu durumun hastanın genel sağlığı ile de ilişkisi vardır. Zamanla protez, dokularla uyumunu kaybeder ve hasta bu durumu fark edinceye kadar dokularda zararlara sebep olabilir. Protezle ilgili veya ilgisiz ağızda çeşitli lezyonlar ortaya çıkabilir. Bu nedenle tam protez kullanan hastalar yılda en az bir kere hekim tarafından dikkatle muayene edilmelidir.

Ayrıca protezler yapılırken ne kadar özen gösterilirse gösterilsin, kullanım sırasında vuruklar olabilir. Vuran yerler mutlaka doktorunuz tarafından düzeltilmelidir. Protezlerin hasta tarafından törpülenmesi yanlıştır ve çok daha büyük problemlere neden olabilir. Vuran yerlerin alınması için doktora gelmeden önce protezleri en az 4 saat kullanmış ve bir öğün yemek yemiş olunmalıdır. Bu süre vuruk yerlerinin görülebilmesini sağlar. Ağızdaki dokular proteze alıştıkça sorunlar da zamanla azalacaktır."

Protezlerle rahat yemek yemek birkaç hafta sürebilir

Domaniç, yeni protezlerin ilk zamanlarda ağızda yabancı ve büyükmüş hissi verebileceğinin ve bu nedenle dudak ve yanaklarda doluluk hissi duyulabileceğinin altını çizerek, "Alt çenede hareketlilik çok olduğundan alt proteze alışmak, üst proteze alışmaktan daha zor olabilir. Alt protez daha çok hareket edecek ve yerinden çıkacaktır. İlk günlerde salgı bezlerinin uyarılması sonucu tükürük miktarı genellikle artar ancak bu durum zamanla geçer. Tam protezlerle daha rahat yemek yiyebilmek birkaç hafta sürebilir. Hasta başlangıçta küçük parçalara bölünmüş yumuşak besinler çiğnemelidir. Sağ veya sol hangi taraf daha rahatsa o taraf ile ve dudaklarını açmadan ve küçük lokmalar alarak yavaş yavaş çiğnemelidir. Tam protezlerle özellikle ilk haftalarda ön dişlerle kesinlikle ısırılmamalıdır. Bu durum protezlerin arka kısımlarının dokulardan uzaklaşmasına sebep olur." açıklamasında bulundu.

"Protezlerin temizliğini aksatmayın"

Ağız sağlığı ve protezin daha uzun ömürlü olması için, protezdeki besin artıklarını her yemekten sonra temizlemek gerektiğini belirten Domaniç, "Temizleme işlemi yumuşak bir fırça, sıvı sabun veya sabun ile yapılmalı. Günlük temizliğe ek olarak haftada 1 defa temizleme tabletleri kullanılabilir. Protezinizin düşüp kırılmaması için, temizleme işlemi lavaboya yakın tutularak veya su dolu kabın üzerinde yapılmalı. Protezin her yerini hafif kuvvetle fırçalarken, protezler asla sıcak suya koyulmamalı." uyarısında bulundu.

Domaniç, protezlerle rahat konuşabilmenin de zaman aldığını belirterek, "Protez takan kişiler yüksek sesle ve ayna karşısında okuma çalışması yapmalı. Ayrıca doğru telaffuz edilemeyen kelimeler tekrar edilerek normal hale getirilmeye çalışılmalıdır." ifadelerine kullandı.

Protezi yeni takan kişilerde yüz görünümlerinin kendilerine farklı gelebildiğini belirten Domaniç, "Tüm kaslar proteze uyum sağladıkça görünüm de normale dönecektir. Protezler yapılmadan önceki yanak ve dudak dokularında yaşanacak çökme protezle birlikte düzelecek ve bu sayede daha genç görünüm elde edilecektir." bilgisini verdi.

Türkiye İş Bankası, Fenerbahçe, Protez, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Uzmanından hareketli protez kullanımına dair önemli uyarılar - Son Dakika


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