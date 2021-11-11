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Uzmanından hipertansiyon hastalarına uyarı; meyan bitkisine dikkat - Son Dakika

Uzmanından hipertansiyon hastalarına uyarı; meyan bitkisine dikkat

11.11.2021 15:03
Uzmanından hipertansiyon hastalarına uyarı; meyan bitkisine dikkat

Kovid-19 ya da soğuk algınlığına karşı sıklıkla tüketilen karışık çaylar hakkında açıklamalarda bulunan Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız meyan bitkisinin böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak tansiyon yüksekliğine neden olduğunu ifade ederek, "Özellikle tansiyon hastaları,...

Kovid-19 ya da soğuk algınlığına karşı sıklıkla tüketilen karışık çaylar hakkında açıklamalarda bulunan Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız meyan bitkisinin böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak tansiyon yüksekliğine neden olduğunu ifade ederek, "Özellikle tansiyon hastaları, kış aylarında soğuk algınlığına karşı sıklıkla tüketilen karışık çay alırken içeriğine mutlaka baksın. Meyan kökü ihtiva eden çaylardan uzak dursunlar" dedi.

Çay denildiğinde hemen herkesin aklına siyah ya da yeşil çay geliyor. Bu nedenle çay bitkisi dışındaki bitkilerden hazırlanan çaylar için de bitkisel çay ifadesi kullanılıyor. Bitkisel çayların tamamı çok farklı bitkilerden, çiçeklerden ve meyvelerden elde edilirken, iki veya daha fazla bitkiden elde edilerek paketlenen çaylar için ise 'karışık bitkisel çay' ifadesi kullanılıyor. Covid-19 sürecinde pek çok yerde olduğu gibi ülkemizde de karışık bitkisel çay tüketiminin arttığını ifade eden Medicana International İzmir Hastanesi Nefroloji Uzmanı Serkan Yıldız, karışık çay paketlerinin içeriğindeki tehlikeye dikkati çekti.

'HİPERTANSİYONU OLANLAR ÖZELLİKLE DİKKAT ETMELİ'

Meyanın aslen baklagiller ailesinden çalı türü bir bitki olduğunu belirten Uzm. Dr. Serkan Yıldız, anavatanı Rusya ve Çin olan bu bitkinin ülkemizde de yetiştiğini, köklerinin çok farklı kullanım alanı olduğunu belirtip, "Meyanın en yaygın kullanım şekli kaynatılarak çay olarak tüketilmesidir. Bunun dışında tatlı olduğu için şerbet olarak da tüketiliyor. Sindirim ve solunum sistemine, soğuk algınlığına iyi geldiği, ağrı kesici özelliği bulunduğu ve hatta saç ve cilt güzelliğine de katkıda bulunduğu düşünülüyor. Ancak bu noktada bu bitkinin hiç de masum olmadığını söylememiz gerekiyor. Meyan bitkisi, böbreklerde tuz tutulumuna ve potasyumun atılımına yol açarak kan basıncı yani tansiyon yüksekliğine neden olur. Meyan çok kolay ulaşılabilen ama gerçekte çok da tehlikeli bir bitki" dedi.

'İÇERİĞİNE BAKIN' Hipertansiyonun toplumda çok sıklıkla görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Serkan Yıldız, "Hipertansiyonu olanlar marketlerden karışık çay alırken içeriğine bakmalı. İçinde meyan kökü olan çaylardan uzak durmalı. Örneğin tansiyonu kontrol altında olan bir hasta, böyle bir bilgiye sahip olmadığı için karışık bitki çayını tüketiyor ancak tansiyonu fırlıyor. Doğada da tıpkı kekik, ıhlamur gibi kolaylıkla bulunabiliyor. Dağlardan topluyor insanlar. Bu nedenle hipertansiyon öyküsü olan hastaların karışık bitkisel çay tüketimi konusunda çok dikkatli olmaları ve satın aldıkları ürünün içeriğini dikkatlice gözden geçirmeleri gerekiyor" diye konuştu.


Uzmanından hipertansiyon hastalarına uyarı; meyan bitkisine dikkat

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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından hipertansiyon hastalarına uyarı; meyan bitkisine dikkat - Son Dakika


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