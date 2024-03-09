Uzmanından Ramazan ayında beslenme önerisi - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Uzmanından Ramazan ayında beslenme önerisi

Uzmanından Ramazan ayında beslenme önerisi " Lifli yiyecekler, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, protein açısından zengin besin içeriğinin başlangıçta yenilmesi, bulgur pirinç gibi, makarna gibi kompleks karbonhidratın tüketilmesi, özellikle kardiyoloji tarafından önerilmekte" Sayılı günler...

09.03.2024 23:37  Güncelleme: 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanından Ramazan ayında beslenme önerisi

" Lifli yiyecekler, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, protein açısından zengin besin içeriğinin başlangıçta yenilmesi, bulgur pirinç gibi, makarna gibi kompleks karbonhidratın tüketilmesi, özellikle kardiyoloji tarafından önerilmekte"

İSTANBUL - Sayılı günler kalan Ramazan ayı öncesinde kalp ve damar hastaları için beslenme ve oruç tutma önerilerinde bulunan Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Çetin Geçmen, "Lifli yiyecekler, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, protein açısından zengin besin içeriğinin başlangıçta yenilmesi, bulgur pirinç gibi, makarna gibi kompleks karbonhidratın tüketilmesi, özellikle kardiyoloji tarafından önerilmekte" dedi.

Ramazan ayına sayılı günler kala, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Çetin Geçmen kalp ve damar hastaları ve tansiyon hastalarına oruç tutma ve beslenme hakkında tavsiyelerde bulundu.

Doç. Dr. Çetin Geçmen, "Özellikle bizim için yüksek riskli gruplar, oruç tutulmasını sağlıkları açısından tavsiye edemeyeceğimiz hasta gruplarının belirlenmesi çok önemli. Bu gruplar son 6 ay içerisinde kalp krizi geçiren hastalar, stent ya da bypas gibi işlemler yapılmış hastalar ve yine kalp yetmezliği nedeniyle son 3 ile 6 ay içerisinde hastaneye yatmış dekompanzasyon denilen ciddi anlamda sıvı fazlalığı gösteren, periferik dolaşım bulguları gösteren kalp yetmezliği hasta grupları yüksek riskli gruba girmekte. Kontrolsüz tansiyonu olan hastalar oruç tutmasını tavsiye edemeyeceğimiz hasta gruplarından biri. Ciddi kapak hastalığı olan semptomu, şikayeti olan, pulmoner hipertansiyonu olan, ciddi bacak damar tıkanıklığı olan hasta grupları bizim açımızdan oruç tutulmasını çok düşünemeyeceğiniz gruplar. Özellikle ritim bozukluğu olan, özellikle de ventiküler aritmi dediğimiz grupta olan hastalara oruç tutulmasını çok fazla tavsiye edemiyoruz. Hipertrofik kardiyomiyopati adıyla bilinen genetik geçişli hastalıkları olan grupta, brugada sendromu denilen hastalık grubunda yine oruç tutulmasını çok fazla öneremiyoruz. Çoklu ilaç kullanan, dirençli hipertansiyonu olan, tansiyonu kontrol altına alınamayan hasta grupları da yine öneremeyeceğimiz gruplar" dedi.

"Mevcut literatürde kalp damar sağlığının Ramazan ayında ya da oruçla beraber bozulduğunu gösteren herhangi bir veri yok"

İftar ve sahur arasında beslenme önerilerinde bulunan Doç. Dr. Çetin Geçmen, "İftar ve sahur periyotları bizim için önemli. Hastalarımıza her zaman iftardan sonra çok ağır yemek yenilmemesini ağır bir yemek döngüsüne girilmemesini önermekteyiz. Yapılan çalışmalarda, Ramazan ayı boyunca herhangi bir kardiyovasküler ölüm oranının ya da kardiyovasküler olayın oruçla beraber arttığını gösteren herhangi bir çalışma yok. Mevcut literatürde kalp damar sağlığının Ramazan ayında ya da oruçla beraber bozulduğunu gösteren herhangi bir veri yok" dedi.

"Kompleks karbonhidratın tüketilmesi, özellikle kardiyoloji tarafından önerilmekte"

Doç. Dr. Çetin Geçmen, "Meyan kökü içeren kola ve benzeri içecekler, asitli içecekler, şekerli içecekler, şekerli tatlandırıcılar gibi besinlerden uzak durulmasını özellikle önermekteyiz. Çünkü kalp hastalarında bu meyan kökü gibi yüksek tuz içeren komponentler suyun tutulmasına sodyumun tutulmasına tuzun tutulmasına ve vücutta ödemin artmasına ve kalp hastalıklarının kötüleşmesine neden olmakta. Lifli yiyecekler, sebze ve meyve ağırlıklı beslenme, protein açısından zengin besin içeriğinin başlangıçta yenilmesi, bulgur pirinç gibi, makarna gibi kompleks karbonhidratın tüketilmesi, özellikle kardiyoloji tarafından önerilmekte" diye konuştu.

"Eğer birden fazla ilaç kullanan hastamız varsa 2 ilaç arasındaki kullanımın arasındaki sürenin ortalama en az 6 saat kadar olmasını istiyoruz" diyen Doç. Dr. Geçmen, "Yani 6 saat arayla ilaçların düzenli bir sırayla alınması bizim açımızdan önemli. Bazı ilaç grupları, rivaroksaban içeren ilaç gruplarında, yani özel bir kan sulandırıcı olarak kullandığımız ilaç kullanan hastalarımıza bu ilaçları zaten özellikle yemek ile alınmasını önermekteyiz. O yüzden iftardan sonra yemekle beraber bu ilacın alınması hastalarımız açısından oldukça önemli. 12 saat arayla kullandığımız bazı ilaçlarımız mevcut. Yani sabah akşam kullanılan ilaçlar, bazı kan sulandırıcı ilaçlarımız. İlaçlarının farmakolojik yapıları nedeniyle bunları kullanırken de yine oruç tutulmamasını biraz daha ön plana çıkartıyoruz bu hasta gruplarında. Kan sulandırıcılardan varfarin diye bilinen, özellikle kapak hastalarının çok yakından bildiği ve kullandığı ilaç grubunda da susuz kalmanın birazcık daha takipleri yapılan parametreyi etkileyeceğinden dolayı bu hasta grubunda da oruç tutulmaması açısından biraz daha önerimiz ön plana çıkmakta" şeklinde konuştu.

"Basit şeker içeren içeceklerin çok fazla kullanılmamasını önermekteyiz"

Doç. Dr. Çetin Geçmen, "Ramazan şerbeti olarak isimlendirilen, basit şeker içeren içeceklerin çok fazla kullanılmamasını önermekteyiz. İftar ve sahur arasında yeterli suyun alınması çok önemli. Bu tansiyon hastalarının tansiyon ilacı alırken tansiyonlarının özellikle ayağa kalkarken düşmemesini sağlayacaktır. Çok fazla çay kahve tüketilmesini zaten kalp hastalarımızda önermiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Uzmanından Ramazan ayında beslenme önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Sağlık Bakanı Fahrettin Koca LÖSANTE'ye Tam Ruhsat Vermiyor
    21:47 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca LÖSANTE'ye Tam Ruhsat Vermiyor

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnaf ve vatandaşı ziyareti sırasında LÖSANTE'ye neden tam ruhsat verilmediği sorusuna yanıt verdi. Bakan Koca, lösemi hastaları için özel bir hastane açmaya hazır olduklarını ancak diğer branşları istismar etmek istemediklerini belirtti.

  • LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
    21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne 7 yıldır tam ruhsat verilmemesine ilişkin ilk kez konuştu. Pendik'teki ziyareti sırasında bir kişinin "LÖSANTE'ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?" sorusuna yanıt veren Koca, "Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere; ne kadar yatak istiyorlarsa açığız. Sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler" dedi.

  • Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve Pendik için eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını belirtti
    19:51 Sağlık Bakanı Koca, İstanbul ve Pendik için eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını belirtti

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te yaptığı konuşmada, İstanbul ve Pendik'in eser ve hizmetin ihya edileceği gün olacağını söyledi. Koca, sağlık altyapısının yetersiz olduğunu belirterek, Pendik'e 600 yataklı bir hastane yapılacağını açıkladı. Ayrıca, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin siyasi polemikler yerine eser ve hizmetin ihya edildiği bir gün olacağını vurguladı.


00:21 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Konut kiralarında yüzde 25 zam sınırının uzatılması enflasyonun gidişine bağlı
00:17 F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu F-35A, nükleer silah taşıma onayı alan ilk 5. nesil savaş jeti oldu
23:23 İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Son seçimim’’ çıkışına tepki İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Son seçimim'' çıkışına tepki
22:38 Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya Suriyeliler mi girdi içeri Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın programında kavga: Afganlar mı geldi buraya? Suriyeliler mi girdi içeri?
21:48 Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti Usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu vefat etti
23:48 Çağla Şikel’in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi
21:45 Şota Arveladze, Fatih Karagümrük’ün teknik direktörlüğünden ayrıldı Şota Arveladze, Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğünden ayrıldı
21:23 LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu LÖSANTE hastanesine neden tam ruhsat verilmiyor? Bakan Koca tartışmalara son noktayı koydu
20:15 GKRY’deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı GKRY'deki bir manastır eşcinsel ilişki ve yolsuzluk iddialarıyla kapatıldı
19:50 Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü Emekli polis, eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
19:21 Kent lokantaları polemiği Murat Kurum “Ben olsam utanırım“ dedi, İmamoğlu “Allah akıl versin“ diyerek yanıt verdi Kent lokantaları polemiği! Murat Kurum "Ben olsam utanırım" dedi, İmamoğlu "Allah akıl versin" diyerek yanıt verdi
19:19 Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama
18:52 Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti Direkten sarkan kablo motosiklet sürücüsünün boğazını kesti
18:43 Muğla’da CHP’li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik Muğla'da CHP'li ve İYİ Partili Belediye Başkan Adayları arasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 01:15:57. #1.12#
SON DAKİKA: Uzmanından Ramazan ayında beslenme önerisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement