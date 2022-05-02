Uzmanından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika
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Uzmanından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri

02.05.2022 11:51
Uzmanından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri

Diyetisyen Halime Besler, bayram sofralarında yer alan çeşitli yiyeceklerin fazla tüketime yol açabileceğini söyleyerek, "Ramazan Bayramı'nın havaların ısındığı günlere denk gelmesi nedeniyle, akşam yemeğinde taze ve mevsimsel meyvelerden yapılmış meyveler veya yine mevsimsel meyvelerin...

Diyetisyen Halime Besler, bayram sofralarında yer alan çeşitli yiyeceklerin fazla tüketime yol açabileceğini söyleyerek, " Ramazan Bayramı'nın havaların ısındığı günlere denk gelmesi nedeniyle, akşam yemeğinde taze ve mevsimsel meyvelerden yapılmış meyveler veya yine mevsimsel meyvelerin eklendiği salatalar, sütlü ve meyve tatlıları ile küçük bir porsiyon dondurma tercih edebilirsiniz. Bayram sofrasında farklı besin gruplarından hazırlanan yemekleri tüketerek enerji alımınızı da dengeleyebilirsiniz" dedi.

Liv Hospital Ankara Hastanesi Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Diyetisyen Halime Besler, Ramazan Bayramı'nda çok fazla miktarda ve ağır yemeklerin tüketilmesinin sağlık açısından zorlayıcı olacağını söyledi. Besler, bayramda güne kahvaltı ile başlanması gerektiğini ifade ederek, "Bayramda aile buluşmalarının verdiği heyecanla besin tüketimi artabiliyor. Zengin bayram kahvaltısında, tükettiğiniz porsiyonlara dikkat edebilir, şeker, kızartma ve tuz içeriği yüksek besinlerden kaçınabilirsiniz. Yumurta, peynir, süt gibi protein kaynaklarının yanında tam tahıllı ekmeğe, söğüş ve tuzsuz sebzelere, küçük miktarlarda az yağlı ev koşullarında yapılmış poğaça ve böreklere de yer verebilirsiniz" diye konuştu.

ŞEKER EKLENMİŞ İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Bayram sonrasında su ve sıvı tüketimin çok önemli olduğunu hatırlatan Diyetisyen Halime Besler, "Ramazan süresince su ve sıvı tüketimi genellikle istediğimizi miktarların çok altında kaldığı, bayram süresince de bunu kapamanın çok önemli olduğu açıktır. Dengeli su tüketimi için meyve suları da dahil olmak üzere şeker eklenmiş içeceklerden olabildiğince uzak durulması gerektiğini unutmayın. Bayram ziyaretlerinde kahve ve çay çokça tüketilmektedir. Çay ve kahve tüketimi beraberinde vücuttan su atımına da neden olabileceğinden, bayram süresince günde 1,5-2 litre (6-8 su bardağı) su tüketmeye özen gösterin.  Ramazan aylarında genellikle taze olarak hazırlanan çok az şeker eklenmiş şerbet, limonatalar ile taze sıkılmış ama miktarı abartılmayan meyve suları tüketilebilir. Ayrıca az tuzlu ayran, kefir, cacık su ihtiyacının karşılanması için rahatlıkla kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

BAYRAM ZİYARETLERİNDE PORSİYON KONTROLLERİNE DİKKAT EDİN

Diyetisyen Besler, bayram ziyaretlerinde porsiyon kontrollerine dikkat edilmesi gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Bayram nedeniyle baklava ve diğer hamur tatlıları, geleneksel tatlılar hazırlandı, şeker ve çikolatalar kaselerde yerini aldı. Ancak bu ikramları ne kadar tüketmeniz gerektiğini yapacağınız diğer ziyaretleri düşünerek kontrol etmelisiniz. Mümkünse hiç tüketmeyin veya en aza indirin. Siz de misafirlerinize şeker yerine kuruyemiş ve kuru meyveler ikram edin. Porsiyonları küçültülmüş adeta bir küçük çay bardağı ölçeğinde şekersiz veya çok az şeker eklenmiş sütlü tatlılar tüketilebilir. Portakal, nar, havuç en çok tercih edilebilecek, ekonomik ve mevsim açısından uygun sağlıklı seçimler olacaktır. Hafif tempolu yürüyüşler ile metabolizma hızınızı artırabilirsiniz. Bayram ziyaretlerini gerçekleştirirken araç kullanmak yerine mümkün olduğunca yürümek ve asansör yerine merdiven kullanmak aktivitenizi ve enerji harcamanızı arttırabilir, ziyaretler sırasında tükettiğiniz ikramlardan aldığınız enerjiyi harcamanıza da yardımcı olabilir."

BAYRAM SOFRALARINA İLİŞKİN TÜYOLAR

Bayram kahvaltılarında olduğu gibi özenle hazırlanmış bayram sofralarında yer alan çok çeşitli yiyeceklerin de fazla tüketime yol açabileceğini belirten Diyetisyen Halime Besler, "Bu nedenle porsiyon kontrolünü sağlamak gerekir. Az bir çorba ile yemeğe başlayarak, hafif bir ara sıcak ve ana yemekle devam ederek, tuzlu ve kızartılmış yiyeceklerden kaçınabilirsiniz. Bayram sofrasında farklı besin gruplarından hazırlanan yemekleri tüketerek enerji alımınızı da dengeleyebilirsiniz" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Uzmanından Ramazan Bayramı'nda sağlıklı beslenme önerileri - Son Dakika


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