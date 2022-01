Uzmanından sömestr tatili öncesi uyarı: Kalabalık ortamlara girmeyin - Son Dakika

Dr.Öğretim Üyesi Salih Aydın "Koronavirüsün yanı sıra domuz gribi olarak bilinen Influenza A ve B de çok yaygın. Sömestr tatilinde çocuklarınızı kalabalık ortamlardan uzak tutun" dedi.

İnfluenza enfeksiyonlarının son zamanlarda çocuklar arasında oldukça sık olarak görüldüğünü söyleyen İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Salih Aydın " Okulların açılmasıyla birlikte kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesiyle influenza vakalarında artış gözlenmektedir. Ani başlayan ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, yaygın kas ağrıları, yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma yakınmalarıyla kendini gösteren bu hastalıkta değişen derecelerde solunum yolu tutulumlarına bağlı bronşit, zatürre gibi sorunlar da görülebilmektedir. Özellikle küçük bebekler ve kronik hastalığı olan çocuklarda hastane yatışlarına ve hayatı tehdit eden ciddi klinik tablolara yol açabilmektedir" diyerek uyardı.

"KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN. TEMİZLİK KURALLARINI UYGULAYIN"

Çocukları influenza enfeksiyonundan korumak için sömestr tatilinde kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca uzak tutulması çok önemlidir diyen Aydın, hastalıktan korunmanın yollarını şöyle sıraladı:

"Hasta bireylerin çocukları sevmesi, öpmesi engellenmelidir. Ellerini yıkayabilecek yaşta ise çocuğa etkin bir el yıkama öğretilmeli ve uygulanmalıdır. Küçük bebeklerin bakımını yapanların sık sık ellerini yıkamaları da çok önemlidir. İnfluenza damlacık yoluyla bulaşan bir enfeksiyon olduğundan kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için iyi bir uyku, yeterli ve dengeli beslenme, bol sıvı tüketilmesi de oldukça önemli hususlardır."

"ÇOCUKLAR MUTLAKA AŞILANMALI"

Dr.Salih Aydın, "Tüm bu önlemlere dikkat edilmesinin yanında her yıl grip mevsiminin başlangıcında 6 aydan büyük bütün çocuklar mutlaka influenzaya karşı aşılanmalıdır. Her yıl aşılanma gereği olmasının nedeni, aşının sağladığı bağışıklığın bir sonraki yıl azalmasıdır. İnfluenza aşıları, her yıl bir sonraki influenza mevsiminde dolaşımda olacağı öngörülen virüs tiplerinden üçünü içerecek şekilde tekrar hazırlanmaktadır" diyerek sözlerini tamamladı.