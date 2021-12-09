Üye Girişi
Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı - Son Dakika

Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı

09.12.2021 10:23

Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandıADANA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı

ADANA Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandemiye bağlı olarak yoğun bakım yataklarının tamamen dolduğunu yeni yatakların açılmaya başlandığını ve yatan hastalarında genelde aşısız kişiler olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son paylaştığı, 20-26 Kasım haftasını kapsayan tabloya göre vaka artışında Adana ikinci sırada yer aldı. 100 bin kişide görülen vaka sayısında 416,65 oranına sahip kentte halkın maske, mesafe ve hijyen kurallarını unuttuğu gözlendi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, vaka sayılarındaki artışın hastanelere yansıdığını belirterek, "İlk zamanlara göre daha iyi yönetiyoruz çünkü neyle karşılaştığımızı biliyoruz. Özellikle hiçbir şey bitmeden bu dalganın başlamış olması hem sağlık sistemine yük olabileceği gibi sağlık çalışanlarına da zorlu oluyor. Bu salgın uzadı ve uzayacak. Salgının eğrisi bu şekilde gidecektir. İnsan gücü dahil tüm imkanların çok akıllıca ve randımanlı kullanılması gerekir" dedi.

Kendi hastanelerinde yoğun bakım yataklarını doldurduklarını belirten Prof. Dr. Taşova, "Diğer hastanelerden gelen bilgilerde bu yönde. Yoğun bakım yataklarımız şuan tam olarak dolu. İlk büyük salgında kapattığımız yataklar vardı ama onları da açacağız. Buradaki en önemli unsur aşı. Yoğun bakımda yatanların çok önemli bir kısmı aşısız veya tam aşı olmayan kişiler" ifadelerini kullandı.

"Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor"

Omicron varyantına da değinen Taşova, "Bu gibi varyantları göreceğiz daha. Bu salgın daha bitmedi. Ne kadar çok aşısız insan olursa dünya yeni yeni varyantları yaşayacak. 32 mutasyon var. Özellikle hızlı yayılan mutasyonlar gibi bir takım mutasyonların bir araya gelmesiyle de varyantlar oluşabiliyor. Çok hızlı yayılır ama aşılar şimdilik etkili gibi görünüyor. Bütün dünyanın aşılanması gerekiyor. Ülkemizde istediğimiz kadar aşıyı tamamlayalım ama seyahat imkanlarının arttığı bu dönemde herkesin aşı olması lazım. Bir bakarsınız virüs kendini yok eder, bir bakarsınız daha şiddetli bir varyantla karşı karşıya kalabiliriz" dedi.

Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı
Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı
Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı
Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı

Çukurova Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Tıp Fakültesi, Adana, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor! 10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
Tüyleri diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı 10:22 Tüyleri diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu 10:17 Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı 09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Dünya 08:00 Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti 17:15 18 yaşındaki genç, eğitim gördüğü Üniversitede intihar etti Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini 15:46 Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu! Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık 15:20 Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık

Son Dakika Haberleri
10:31 Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor
10:31 Asgari ücretle ilgili yeni iddia! Rakamın 4 binin üstüne çıkması bekleniyor!
10:23 Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi
10:22 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!
10:22 Tüylerin diken diken eden an! Alevler içinde kalan evde Türk bayrağına hiçbir şey olmadı
10:16 Sigaraya her gün zam! En ucuzu 14 Lira oldu
10:13 Adana'da nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki katil zanlısı saklandıkları gardıropta kıskıvrak yakalandı
10:13 Meclis'te AK Partili Alpay Özalan'ın yumruğunu kaldırdığı anlar objektiflere anbean yansıdı
10:09 Mesleki kodla erken emekli olabilirsiniz!
09:54 Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı
Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor Asgari ücret zammında üçüncü toplantı! İşçi ve işveren tarafından ilk rakamlar bekleniyor         
10:32
Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi Sağlık çalışanlarını eleştirdiği için tepki toplayan Hakan Ural, sosyal medyadan özür diledi         
10:23
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası! Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitti iddiası!         
10:22
Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir Acun Ilıcalı'dan herkesi şaşırtan hareket! Hull City'nin ilk transferi TFF 1. Lig'den olabilir         
17:17
İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu İki gündür aranan Neslihan, beklenmedik bir yerde bulundu         
17:00
Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı Meclis'teki kavga, Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağına bindiği karenin gösterilmesiyle başladı         
15:40
Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü Pakistan'da tepki çeken ceza: Hırsızlık yaptıkları düşünüldü, 4 kadın sokak ortasında çırılçıplak dövüldü         
15:19
ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 10:42:37. #1.11#
SON DAKİKA: Vaka artışında ikinci sırada olan Adana'da yeni yoğun bakım yatakları açılmaya başlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement