Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak

Bakan Nebati, sokağa inip vatandaşın derdini dinledi! Konuyla ilgili bir mesajı var

Trafikte yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödedi! Bir daha yürüyemeyecek

Bu sözleri HDP'nin yüzde 60 oy aldığı ilde sarf etti: Bize katılın Demirtaş serbest kalsın

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 28 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 966yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 3 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlananbin 104 hasta taburcu olurken bugün 138 bin 752 test yapıldı.

MASKE ŞARTININ KALKMASI İÇİN 3 GÜN ŞARTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamasında, "Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle!" ifadelerini kullanmıştı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,49 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,19 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,49 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 719 bin 809 doza yükseldi.





2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 53 MİLYON 64 BİN 473 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 841 bin 732 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 53 milyon 64 bin 473 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 797 bin 742 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI DA BİN ALTINDA KALMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 4 kişi hayatını kaybederken 940 da yeni vaka tespit edilmişti.