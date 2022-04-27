Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı - Son Dakika
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Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı

27.04.2022 20:20

Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı Çankırı'da hastanede yatan 2 korona virüs hastası kaldı Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr.

Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı

Çankırı'da hastanede yatan 2 korona virüs hastası kaldı

Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya:

" Şu anda serviste yatan 1, yoğun bakım ünitesinde de 1 Covid hastamız var"

ÇANKIRI - Çankırı'da korona virüs vaka sayılarının düşmesi ile birlikte Covid polikliniklerindeki yataklar boşaldı. Korona virüsle mücadele çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Şu anda serviste yatan 1, yoğun bakım ünitesinde de 1 Covid-19 hastamız var" dedi.

Çankırı'da korona virüs vaka sayılarındaki düşüş hastanelere de yansıdı. Korona virüs sebebiyle açılan Covid-19 polikliniğindeki yaklaşık 60 yatak, vaka sayılarının düşmesi ile birlikte boşaldı. Kentte korona virüs vaka sayılarındaki düşüşün devam ettiğini söyleyen Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, Şu anda Covid-19 polikliniği servisinde 1, yoğun bakım ünitesinde de 1 korona virüs hastasının kaldığını söyledi

"Süreci başarıyla geçirdik"

Çankırı'nın zorlu bir mücadele ile pandemi sürecini başarı ile geçirdiğini söyleyen Dr. Hüseyin Sarıkaya, "Pandemi sürecinde sağlık çalışanlarımız 2,5 yıl boyunca çok zorlu bir mücadele verdiler. İnşallah bu zorlu süreci atlatmış olacağız. Çankırı Devlet Hastanemiz, 300 yataklı bir hastanemiz, kentimizde bulunan özel hastanemizde de 95 yatak kapasitesi var. Covid için ayırdığımız 60 civarında yatağımız vardı. Yaşanabilecek yoğunluklar dahilinde bunu 150 yatak kapasitesine kadar planlamasını yaptık. Ama o noktaları çok şükür Çankırı'da o noktaları görmedik. Şu anda serviste yatan 1, yoğun bakım ünitesinde de 1 Covid-19 hastamız var. Pendemi ile mücadele sürecinde başta Valimiz olmak üzere, bütün kurum kuruluşları, paydaşlarımız ve sağlık çalışmalarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu topyekün bir mücadeleydi. Çankırı'da biz vatandaşlarımız da dahil olmak üzere bu süreci başarıyla geçirdik. Şehit olan sağlıkçılarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. Allah bir daha bu tür pir pandemi ile ülkemizi ve dünyayı inşallah karşılaştırmaz" dedi

Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı
Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı
Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı
Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı

YORUMLAR
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Hüseyin Sarıkaya, İl Sağlık Müdürü, Koronavirüs, Çankırı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka sayıları düştü, Covid-19 polikliniğindeki yataklar boşaldı - Son Dakika


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