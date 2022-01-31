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Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti - Son Dakika

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti

31.01.2022 14:46

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının...

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti

ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin kişide bir haftalık toplam yeni korona virüs vaka sayılarının yer aldığı insidans haritasını yayınlamıştı. Haftalık insidans haritasında Elazığ'da vaka oranı 100 binde 364,65 olarak görüldü. Elazığ 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan ilk 10 il arasına girdi. Aşılama oranı 70,1 olan kentte vatandaş, vakaların artmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Herkesin aşı olması gerektiğini dile getiren vatandaşlar, kurallara uyulması gerektiğini vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yaparak uyarılarda bulunan Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, "İlimizde vaka sayılarında artış var. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyalım. Kişisel tedbirlere; maske, mesafe ve temizliğe uyalım. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi aşımız Turkovac var" dedi.

Vatandaşların kurallara uymaları gerektiğini belirten vatandaşlardan Ömer Faruk Gülsün, "Covid-19 hastalığı insanların bilinçsizliğinden kaynaklanıyor. Kimse maske takmıyor, kurallara uyan yok. Vatandaşlar bilinçsiz. Kimse dikkat etmiyor. Bu gerçekten ciddi bir sorun. Aşı yapan yok, önemsemiyorlar. Ben aşımı oldum, olmayan birçok kişi var. Bu kadar yükselmesinin nedeni aşıdan kaynaklanıyordur. Bakıyoruz sokaklarda kimse maske takmıyor. Çok kalabalık, dikkat eden yok. Kurallara uyalım, biraz daha dikkat edelim. Gerçekten ciddi bir durum. Benim de çok yakınlarım bu hastalıktan öldü. Kimsenin canı yanmasın, dikkat etsinler. Vatandaş aşısını yapsın, bayağı zamandır aşı var. Bence yan etkisi yok, olsaydı şimdiye kadar olurdu" şeklinde konuştu.

Vatandaşın kurallara uymadığını ifade eden Güney Yılmaz ise, "Sokaklarda maske takan yok, sosyal mesafe ve kurallara uyan yok. Mesela maskesini takması için birini uyarıyorsun tepki gösteriyor. Bir de Elazığ, Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu için vatandaş hastalığa pek inanmıyor. Şuradan geçen birini durduralım, ya maskesiz, ya kol kola geziyor ya da sarılıyorlar. Böylelikle hastalık herkese bulaşmış oluyor. Vatandaş kurallara uysun, maskelerini taksın ve sosyal mesafeye uysun. Ben 2 aşımı da yaptırdım. 3'üncüyü de olacağım. Elazığ vatandaşlarının çoğunun yaptırmadığını düşünüyorum. Yakınlarım var, onlardan biliyorum. Güvenip yaptırmıyorlar. Vatandaşa buradan aşınızı olun, kendinizi koruyun, herkesi düşünün demek istiyorum" dedi.

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti
Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti
Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti

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Fahrettin Koca, Koronavirüs, Elazığ, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il arasına giren Elazığ'da vatandaşlar, kuralların ve aşının önemine dikkat çekti - Son Dakika
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