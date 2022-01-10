Vakalar arttı, vatandaşlar aşıya koştu - Son Dakika

Vakalar arttı, vatandaşlar aşıya koştu

KIRKLARELİ Korona virüs vakalarının yüksek olduğu Kırklareli'nde vatandaşlar aşılama merkezlerinde yoğunluk oluşturdu.

Korona virüs vakalarında en çok arttan iller arasında yer alan Kırklareli'nde vatandaşlar aşı olmak için aşı merkezlerine koştu. Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan aşılama alanında vatandaşların yoğunluk oluşturduğu gözlemlendi.

Aşısını olan 68 yaşındaki İrfan Erdem, aşıyla kendini daha çok güvende hissettiğini belirterek, "Herkes aşısını olsun. Vakaların yüzde 80 aşı olmayanlar oluşturuyor, aşı sağlıktır" dedi.

En az iki doz aşı olmuş 18 yaş ve nüfusa oranla ülke genelinde Kırklareli 85,9 ile 5. sırada yer alırken Edirne yüzde 83,9 ile, Tekirdağ ise 83,8 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor.

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de ilk doz aşılama ortalaması yüzde 91,99, ikinci doz aşı ortalaması ise yüzde 83,6.