Van'da Çapraz Sigara Denetimi - Son Dakika
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Sağlık

Van'da Çapraz Sigara Denetimi

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23.06.2025 09:26
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Van\'da Çapraz Sigara Denetimi
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Van'da sağlık ekipleri, Kars ve Hakkari ile işbirliğiyle kafe ve restoranlarda sigara denetimi yaptı.

Van'da çapraz ekiplerle sigara denetimi yapıldı

VAN - Van'da, Kars ve Hakkari'den gelen ekiplerle kafe ve restoranlarda çapraz sigara denetimi gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından tütün kontrolü çalışmaları çerçevesinde Van'da kafe ve restoranlara yönelik sigara denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere, Kars ve Hakkari illerinden gelen ekiplerin yanı sıra emniyet birimleri de destek verdi.

Tütün dumanına pasif maruziyetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, denetimlerin etkinliğini artırmak amacıyla çapraz denetim modeli uygulamaya alındı. Bu kapsamda farklı illerden gelen denetim ekipleri, yerel baskıların en aza indirildiği bir yöntemle görev yapıyor. Bakanlıkça hayata geçirilen bu uygulamayla denetim ekiplerinin daha bağımsız hareket etmeleri sağlanırken, farklı illerden gelen personelle yapılan kontrollerin daha etkili sonuçlar verdiği gözlemlendi.

Konuya ilişkin konuşan Van Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostancı, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de bağımlılık yapıcı maddeler arasında en sık kullanılan tütün ürünlerinin olduğunu belirtti. Tütün ürünlerinin başta kanser olmak üzere kalp-damar hastalıkları, akciğer hastalıkları ve KOAH gibi önlenebilir ve ölümcül hastalıkların başlıca nedenleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Dr. Bostancı, "Bu risk faktörlerini azaltmak ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla ilimizde tütün denetimleri gerçekleştirmekteyiz. Her yıl dünyada 8 milyondan fazla insan, tütün ürünlerinin kullanımı nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bu ölümlerin yaklaşık 7 milyonu doğrudan sigara kullanımına bağlıyken, 1,2 milyondan fazlası ise pasif içicilik sonucu, yani sigara dumanına maruz kalma nedeniyle meydana gelmektedir. Bizler de öncelikli olarak tüm vatandaşlarımızın sigara kullanmamasını teşvik etmekle birlikte, en azından sigara kullanmayan bireylerin bu zararlı etkilerden korunmasını sağlamak amacıyla işletmelere yönelik denetimlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2009 yılında yürürlüğe giren 4207 sayılı Kanun doğrultusunda denetimlerimiz devam etmektedir" dedi.

"Hakkari ve Kars illeriyle eşleştik"

Van'da çapraz denetim uygulamasına geçildiğini dile getiren Bostancı, "İlçeler ve iller arası çapraz denetimlerle hem personelimizin tanınırlığını azaltmayı hem de maruz kalabilecekleri baskıları önlemeyi, böylece denetimlerin etkinliğini ve kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Bu ay, Hakkari ve Kars illeriyle eşleştik. İlimizden ikişer görevlimiz bu illere giderek 3 gün süresince denetimlerde bulunacak. Aynı şekilde Hakkari ve Kars'tan gelen ekipler de şu an emniyet birimlerimizle birlikte ilimizde denetim faaliyetlerini yürütmektedir. Temel hedefimiz, dumansız bir hava sahası oluşturmak ve vatandaşlarımızı sigara ve tütün ürünleri gibi zararlı alışkanlıklardan korumaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Politika, Hakkari, Sağlık, Çevre, Kars, Van, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Van'da Çapraz Sigara Denetimi - Son Dakika

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