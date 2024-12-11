Van'da Korkunç Trafik Kazası

Sağlık

Van'daki trafik kazasında yaralanan Necmettin Songül: "Kıyamet gibiydi"

VAN - Van-Erciş kara yolunda yoğun sis ve gizli buzlanma nedeniyle meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 35 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında yaralananlar yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Dün sabah saatlerinde Van-Erciş kara yolunun 35-40. kilometreleri arasında yoğun sis ve gizli buzlanmanın neden olduğu kazalarda, 47 yaşındaki Bediha Ertuğrul yaşamını yitirirken, toplam 83 kişi yaralandı. Yaralılardan 53'ü taburcu edilirken, 9'u yoğun bakımda, 21'i ise hastanelerin servislerinde tedavi görüyor.

"Diğer araçlar bizi biçecekti"

İHA muhabirine konuşan yaralılardan Necmettin Songül, yolların sisli olduğunu ve araçlarının normal bir hızla ilerlediğini söyledi. Kar küreme aracına çarptıklarını belirten Songül, "Arka koltukta oturuyordum, çarpmanın etkisiyle önden fırladım. Yanımızdaki yolcular ağır yaralandı. Kıyamet günü gibiydi. Araçtan çıkmasaydık, diğer araçlar bizi biçecekti. O durumda kimse sağ çıkamazdı" dedi.

"Görüş mesafesi çok kısaydı"

Kazada aracıyla eşi ve kızını taşıyan Abdulhekim Kaya ise olayın ardından art arda gelen araçların duramadığını dile getirerek, "Kazaya karıştıktan sonra peş peşe gelen araçlar bize çarptı. Araçlar duramıyordu. Görülmemiş bir kıyamet gibiydi. Onlarca araç pert oldu. Aracımdaki yaralıları çıkardıktan sonra diğer araçları durdurmaya çalıştım ama gelen araçlar duramayıp birbirine çarpıyordu" diye konuştu.

"Organize müdahaleyle tedaviler sürüyor"

Vefat eden vatandaşa rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, olay sonrası yapılan çalışmalara dair açıklamada bulundu. Başhekim Sarıkaya, "Van İl Sağlık Müdürlüğümüzün koordinesinde hastanemizde hızlı bir şekilde gerekli planlamaları yaptık. Çok sayıda yaralı geldi ancak hastanemizin kapasitesi bu tür olaylar için yeterli düzeydedir. Ameliyathane, acil servis ve yoğun bakım ünitelerimizde tüm hastalarımızın tedavilerini organize bir şekilde gerçekleştirdik. Ekibimize başarılı müdahalelerinden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.