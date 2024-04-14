Van'da trafik kazası sonrası tedavi gören hasta için ambulans uçak havalandı
VAN - Van'da geçirdiği trafik kazasına bağlı multiple travma tedavisi gören hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.
Geçirdiği trafik kazası sonrası Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastanın ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi. Bunun için Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanına geldi. Hasta burada ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesine nakledildi.
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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
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