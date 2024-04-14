Van'da trafik kazası sonrası tedavi gören hasta için ambulans uçak havalandı

Van'da kalp yetmezliği olan bebek, ambulans uçakla İstanbul'a götürüldü

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalp yetmezliği tedavisi gören bir bebek, ileri tetkik ve tedavi için İstanbul'daki hastaneye sevk edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından bebek için ambulans uçak gönderildi ve bebek, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan ambulans uçakla Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.