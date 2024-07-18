Van'da 'Tüp Bebek Merkezi' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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Sağlık

Van'da 'Tüp Bebek Merkezi' Projesi Tamamlandı

Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde tamamlanan 'Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi' projesi sayesinde Van'da bebek sahibi olmak isteyen ailelerin şehir dışına gitmesine gerek kalmayacak. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, merkezin inşaatının tamamlanmasının ardından kasım ayında hizmete gireceğini belirtti. Merkezin açılmasıyla birlikte il dışına giden hasta sayısının azalması ve ailelerin bebek özlemlerine kavuşmaları hedefleniyor.

18.07.2024 16:26
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Van'ın 'Tüp Bebek Merkezi' projesi tamamladı

Van'da bebek sahibi olmak isteyen ailelerin şehir dışına gitmesine gerek kalmayacak

VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde projesi tamamlanan "Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi" için fiziki çalışmalara başlanıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bebek sahibi olmak isteyen ailelerin taleplerine cevap vermek ve il dışı sevklerin en aza düşürülmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu konuda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanan 'Tüp Bebek Merkezi' için ilk adımlar atıldı.

İHA muhabirine konuşan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, kentin sağlık konusundaki ihtiyaçlarına yönelik yeni adımlar attıklarını belirtti. Hasta sevklerin önemli bir kısmını oluşturan Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezini yakın zamanda hayata geçireceklerini ifade eden İl Müdürü Tosun, "İlimizde kamu hastaneleri, üniversite ve özel hastanelerde herhangi bir tüp bebek merkezi bulunmamaktadır. Bu nedenle de gerek çevre illerden gerekse de ilimizde ciddi bir talep gözlemlediğimiz ve bu talebe binaen de il dışına giden ciddi bir hasta sayısı olduğunu tespit ettiğimiz için bu girişimde bulunduk. Yaklaşık bir buçuk yıldır gerek eğitimler, gerekse ödenekler kısmında ciddi uğraşlar veriyoruz. Bu çalışmamızın ise son kısmına geldik. İlimizde bu hizmeti verecek hekimimiz, eğitimini tamamladı. Bu konuda bir problemimiz yok. Hekimimize teşekkür ediyoruz" dedi.

"Aileleri bebek özlemlerine kavuşturmayı hedefliyoruz"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde merkezin inşaatına başlayacaklarını dile getiren Tosun, "İnşaatı bittikten ve tıbbi cihazlarını da dizdikten sonra planlarımıza göre kasım itibariyle Van'ımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Merkezin hizmete girmesiyle tıp literatüründe infertilite 'kısırlık' için il dışına gidişleri engelleyeceğiz. Bebek sahibi olmak isteyen ailelere bu yöntemle özlemlerine kavuşturmayı hedefliyoruz. Bununla yetinmeyip ilimizdeki üniversite ve özel hastaneleri de tüp bebek merkezlerini teşvik edip hizmet kalitesini artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Van'da 'Tüp Bebek Merkezi' Projesi Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 'Tüp Bebek Merkezi' Projesi Tamamlandı - Son Dakika
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