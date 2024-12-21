Van'dan Ankara'ya Ambulans Uçak Sevk

Sağlık

Ambulans uçak Van'daki iki hasta için havalandı

VAN - Van'da tedavi gören iki çocuk hasta, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 1 yaşında yaşında çocuk, yabancı cisim aspirasyonu tanısı ve 1 yaşında Quadrigeminal kist tanısı olan 2 çocuk hastanın ileri tetkik ve tedavilerinin yapılması için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen ambulans uçak, Van Ferit Melen Havalimanı'na indi. Burada hazır olan iki hastadan biri Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne, diğeri ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne nakli sağlandı.