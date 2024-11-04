Viatris Türkiye'den 'Hayata Varım' Projesi - Son Dakika
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Sağlık

Viatris Türkiye'den 'Hayata Varım' Projesi

'Hayata Varım' projesi ile depresyon farkındalığı artırılacak, ruh sağlığı desteği teşvik edilecek.

04.11.2024 22:26
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Viatris Türkiye, depresyon farkındalığı için "Hayata Varım" projesini başlattı

İSTANBUL - Viatris Türkiye'nin desteği ve Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği'nin katkılarıyla "Hayata Varım" projesi başlatıldı.

Proje, toplumsal damgalama gibi ruh sağlığı hizmetlerine erişimi zorlaştıran engelleri kaldırarak, bireylerin profesyonel yardım arayışını ve ruh sağlıkları hakkında açıkça konuşmalarını desteklemeyi amaçlıyor. Bu sayede, ruh sağlığının önemsendiği bir toplum oluşturarak bireylerin gerekli desteği alması için cesaretlendirmeyi hedefliyor.

Depresyonun görülme oranı dünya genelinde artış gösteriyor

Psikiyatri Bilimleri ve Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karamustafalıoğlu ruh sağlığı bozukluklarında ve özellikle de depresyonun görülme oranında dünya genelinde artış görüldüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Sosyo-ekonomik koşullar, önemli yaşam olayları ve stres faktörleri bu artışa neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde 280 milyon insanın depresyonla mücadele ettiğini bildiriyor. Özellikle depresyonun görülme sıklığı kadınlarda erkeklere göre iki kat daha fazla. Türkiye'de ise depresyonun yaygınlığının yaklaşık yüzde 9 oranında olduğu, vakaların yüzde 60'ının ise teşhis edilmediği tahmin ediliyor."

'Düşünen Adam' da "Hayata Varım" diyor

Viatris Türkiye Kurumsal İlişkiler Direktörü Esin Eylem Sönmez projenin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Hemen herkes heykeltıraş Auguste Rodin tarafından yapılan 'Düşünen Adam' heykelini bilir. Türkiye'deki replikası, ülkenin en tanınmış heykellerinden biridir. Türkiye'de 'Düşünen Adam' genellikle depresyon gibi ruh sağlığı bozukluklarını temsil eden bir sembol olarak kullanılır. Bu özel heykelin yapımına heykeltıraş Kemal Künmat tarafından başlanmış; heykelin eksik kalan kolu ise o dönemde depresyon tedavisi gören Yüzbaşı Mehmet Pişdar tarafından tamamlanmıştır. Bu heykelin bir depresyon hastası tarafından tamamlanması projemizin hazırlığında bize ilham verdi.

Bu projede 'Düşünen Adam'ı, sosyal farkındalık sayesinde tereddüt etmeden ihtiyaç duyduğu profesyonel desteği alarak hayata katılabilen, üretebilen, sevdikleriyle vakit geçirebilen ve kendini sağlıklı ve güvende hissedebilen bir birey olarak zihnimizde canlandırdık. Yeşil Şemsiye figürü ise rengi ile doğanın iyileştirici gücünü simgelemesinin yanı sıra olumsuz düşüncelerden korunmayı da temsil ediyor."

"Ruh sağlığı temel bir dayanaktır"

Viatris Rusya & Türkiye Bölge Başkanı Tayga Kaan Hilal ise proje ile ilgili şunları söyledi: "Depresyon hakkında farkındalığı artırmayı ve bireyleri ihtiyaç duydukları profesyonel desteği aramaya teşvik etmeyi amaçlayan güçlü bir girişim olan 'Hayata Varım' projemizi tanıtmaktan gerçekten onur duyuyorum. Ruh sağlığı, genel esenliğimizin temel bir dayanağıdır. Biz de "Hayata Varım" projesi ile, iyileşme yolunda o kritik ilk adımı atmakta zorluk yaşayan bireyleri bu konuda güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sosyal farkındalığı artıran bu gibi projeler ile ruh sağlığı bozukluklarına ilişkin damgalamaların önüne geçebilir ve depresyon ile mücadele eden bireylerin bu yolculukta yalnız hissetmemelerini sağlayabiliriz.

Kaynak: İHA

Depresyon, Depresyon, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Viatris Türkiye'den 'Hayata Varım' Projesi - Son Dakika

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