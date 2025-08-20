Yağmur'un Yürüyebilme Hayali

Ayrık omurga hastalığıyla (spina bifida) dünyaya gelen 5 yaşındaki Yağmur Çolak, yanından hiç ayrılmayan babasının elini tutarak yürüyebilme hayalini gerçekleştirmek için fizik tedaviye devam etmek istiyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2020'de ayrık omurga hastalığıyla dünyaya gelen Yağmur'un babası Ramazan Çolak'ın yaşadığı Esentepe Mahallesi'ndeki ev, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördü.

Eşiyle boşanan 26 yaşındaki Çolak, bugüne kadar 8 ameliyat geçiren kızının tedavisinin sürmesi için Burdur'un Bucak ilçesine taşındı.

Buradaki özel bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi gören Yağmur, yanından ayrılmayan babasının desteğiyle ayağa kalkabiliyor.

"Yardımsız ve desteksiz parka gitmesi en büyük hayalim"

Akraba ziyareti için memleketi İskenderun'a dönen Ramazan Çolak, AA muhabirine, kızına bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını söyledi.

Bakım yardımı ve engelli maaşıyla hayatlarını idame ettirdiklerini ancak kızının fizik tedavi ücretini artık karşılayamadığını dile getiren Çolak, şöyle konuştu:

"Onun çok güzel yerlere geleceğini, yürüyebileceğini ve hayata tutunabileceğini biliyor ve inanıyorum. Yağmur'un en büyük hayali benimle el ele tutuşup yürüyebilmek, parka gidebilmek. Kızımın bana ihtiyacı olmadan, yardımsız ve desteksiz parka gitmesi, dışarıda kuzenleriyle, arkadaşlarıyla oynayabilmesi en büyük hayalim. Yağmur'un şu anda fizik tedaviye ihtiyacı var ama elimden bir şey gelmiyor. Artık maddi gücüm kalmadı."

Çolak, kızının omurilik rahatsızlığı ve beyindeki sıvı birikmesi nedeniyle 8 kez ameliyat geçirdiğini anlattı.

Kızının yanından bir an olsun ayrılmadığını vurgulayan Çolak, "Onun kokusu bütün yorgunluğumu alıyor. 'Baba' demesi, sarılıp öpmesi çok güzel, babalık duygusu çok farklı. Allah güç verdikçe ona hem anne hem de baba olmaya devam edeceğim. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." dedi.

İyileşip doktor olmak istiyor

Yağmur Çolak, fizik tedavi sayesinde ayaklarını uzatabilmeye başladığını ifade etti.

Rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin sürmesini istediğini belirten Çolak, "Kıyafetlerimi giyebiliyorum ama yürüyemediğim için babam yardım ediyor, kollarımdan tutarak yürütüyor. Düzgün şekilde yürümek istiyorum. Çocukları iyileştirmek için doktor olmak istiyorum." diye konuştu.