Yağmur'un Yürüyebilme Hayali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Yağmur'un Yürüyebilme Hayali

20.08.2025 12:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5 yaşındaki spina bifida hastası Yağmur, babasının desteğiyle fizik tedaviye devam ediyor.

Ayrık omurga hastalığıyla (spina bifida) dünyaya gelen 5 yaşındaki Yağmur Çolak, yanından hiç ayrılmayan babasının elini tutarak yürüyebilme hayalini gerçekleştirmek için fizik tedaviye devam etmek istiyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 2020'de ayrık omurga hastalığıyla dünyaya gelen Yağmur'un babası Ramazan Çolak'ın yaşadığı Esentepe Mahallesi'ndeki ev, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde hasar gördü.

Eşiyle boşanan 26 yaşındaki Çolak, bugüne kadar 8 ameliyat geçiren kızının tedavisinin sürmesi için Burdur'un Bucak ilçesine taşındı.

Buradaki özel bir rehabilitasyon merkezinde fizik tedavi gören Yağmur, yanından ayrılmayan babasının desteğiyle ayağa kalkabiliyor.

"Yardımsız ve desteksiz parka gitmesi en büyük hayalim"

Akraba ziyareti için memleketi İskenderun'a dönen Ramazan Çolak, AA muhabirine, kızına bakmak zorunda olduğu için çalışamadığını söyledi.

Bakım yardımı ve engelli maaşıyla hayatlarını idame ettirdiklerini ancak kızının fizik tedavi ücretini artık karşılayamadığını dile getiren Çolak, şöyle konuştu:

"Onun çok güzel yerlere geleceğini, yürüyebileceğini ve hayata tutunabileceğini biliyor ve inanıyorum. Yağmur'un en büyük hayali benimle el ele tutuşup yürüyebilmek, parka gidebilmek. Kızımın bana ihtiyacı olmadan, yardımsız ve desteksiz parka gitmesi, dışarıda kuzenleriyle, arkadaşlarıyla oynayabilmesi en büyük hayalim. Yağmur'un şu anda fizik tedaviye ihtiyacı var ama elimden bir şey gelmiyor. Artık maddi gücüm kalmadı."

Çolak, kızının omurilik rahatsızlığı ve beyindeki sıvı birikmesi nedeniyle 8 kez ameliyat geçirdiğini anlattı.

Kızının yanından bir an olsun ayrılmadığını vurgulayan Çolak, "Onun kokusu bütün yorgunluğumu alıyor. 'Baba' demesi, sarılıp öpmesi çok güzel, babalık duygusu çok farklı. Allah güç verdikçe ona hem anne hem de baba olmaya devam edeceğim. Onu hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım." dedi.

İyileşip doktor olmak istiyor

Yağmur Çolak, fizik tedavi sayesinde ayaklarını uzatabilmeye başladığını ifade etti.

Rehabilitasyon merkezindeki tedavisinin sürmesini istediğini belirten Çolak, "Kıyafetlerimi giyebiliyorum ama yürüyemediğim için babam yardım ediyor, kollarımdan tutarak yürütüyor. Düzgün şekilde yürümek istiyorum. Çocukları iyileştirmek için doktor olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Sağlık, hatay, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yağmur'un Yürüyebilme Hayali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu Bakan Ersoy bastırdı, Spotify masaya oturdu
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı Camdan eve girip uyuyan kadına saldırdı, serbest kaldı
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Dünya Yamaç Paraşütü Kupası’nda feci ölüm Dünya Yamaç Paraşütü Kupası'nda feci ölüm
AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu AK Parti saflarına geçen Özlem Çerçioğlu, şimdi de plaka tercihiyle gündem oldu
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz
Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı Metruk evdeki dev arı yuvası mahalleliye kabusu yaşattı

11:53
İstanbul’da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
İstanbul'da okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talep edildi
10:09
Anlaşma sağlanamadı Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Anlaşma sağlanamadı! Memurlar zam teklifini hakeme götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 12:12:27. #7.11#
SON DAKİKA: Yağmur'un Yürüyebilme Hayali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.