Yanık İki Çocuk, Hastanede Dostluk Oluşturdu

Denizli ve Muğla'da yaşayan ve sobaya tiner dökerken vücutlarının yüzde 40'nda yanık oluşan 14 yaşındaki çocuklar, yaklaşık 3 aylık tedavi sürecinin zorluklarını paylaştıkları hastane odasında birbirine moral vererek atlattı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki Tunahan Yiğit Özcan, 18 Aralık 2025'te eniştesinin iş yerinde sobaya tiner dökerken parlama sonucu yaralandı.

Özcan, Denizli'deki müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı ve merkezin çocuk hasta sorumlusu Prof. Dr. Akgün Oral, muayenede çocuğun vücudunun yüzde 40'ında 2. ve 3. derece yanıklar olduğunu tespit etti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, yakının marangozhanesinde sobaya tiner dökerken yaralanan 14 yaşındaki Kerem Can Kılınç da Özcan'dan 2 gün sonra, aynı orandaki yanıkla aynı hastaneye getirildi.

Bir süre yoğun bakıma alınan iki çocuk, burada birbiriyle tanıştı. Arkadaş olmalarının çocukların moralini olumlu etkilediğini gözlemleyen Prof. Dr. Oral, bundan yola çıkarak yoğun bakımdaki 1 aylık sürecin ardından onları servisteki aynı odaya yerleştirdi.

Özcan ve Kılınç'ın yoğun bakım servisinde başlayan dostlukları, aynı odada birbirlerine moral vermeleriyle serviste de sürdü. Zor günleri omuz omuza vererek aşan Özcan ve Kılınç, aynı gün taburcu edildi.

"Artık telefonla konuşacağız"

Tunahan Yiğit Özcan, AA muhabirine, aylarca çok acı çektiğini söyledi.

Tiner ve ateşle oynamanın çok yanlış olduğunu acı şekilde tecrübe ettiğini kaydeden Özcan, yaşıtlarına bunlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

Kılınç ile solunum cihazından ayrıldıktan sonra yoğun bakımda tanıştığını anlatan Özcan, "Birbirimize moral verdik, destek olduk. Yoğun bakımda da beraberdik. Bu odaya geldik. Çıkışta artık ayrılacağız. Artık telefonla konuşacağız. Sağlığımızın iyi olmasını, ailemize nasıl kavuşacağımızı konuştuk, birbirimize moral verdik. Bunu da başardık." ifadelerini kullandı.

Kerem Can Kılınç da Özcan ile en zor anları beraber atlattıklarını anlatarak, "Arkadaşımla konuşuyoruz, yürüyoruz. Yoğun bakımda da beraberdik." dedi.

Tunahan Yiğit Özcan'ın annesi 33 yaşındaki Yaşar Sarıkaya ise oğlunun sağlına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Akgün hocamız sayesinde oğlum 'anne' diyebiliyor ya çok mutluyum. İlk getirdiğim gün umudum yoktu. Ama o günü geçirdik çok şükür. Yürüyor, koşmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Tedavilerinin tüm aşamalarını birlikte yaşadılar"

Prof. Dr. Oral hastanede en modern yanık tedavi yöntemlerini kullandıklarını, en ağır ve riskli yanıkları başarı ile tedavi ettiklerini belirtti.

Önce yanan derileri ayırdıklarını anlatan Oral, vücutlarının başka yerlerinden tül şeklinde almış oldukları derileri tahrip olmuş bölümün üzerine yerleştirdiklerini söyledi.

Oral, çocukların tedavilerinin tüm aşamalarını birlikte yaşadığını kaydederek, birbirlerine moral verdiklerini, destek olduklarını ifade etti.