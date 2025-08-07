Yapay Zeka ile Cilt Bakımı Uyarısı

DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Gülsün Hazan Bozbek, "Cilt bakımı konusunda yapay zekadan alınan her bilgi doğrultusunda hareket etmek doğru değildir. Ancak bu teknolojiler her zaman güvenli ve doğru sonuçlar vermeyebilir. Özellikle tedavi gerektiren cilt sorunlarında mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir" dedi.

Güven Çayyolu Tıp Merkezi Dermatoloji Bölümü'nden Uzman Dr. Gülsün Hazan Bozbek, "Son dönemde yapay zeka teknolojileri, cilt bakımı ve kişisel bakım alanlarında da yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Kullanıcılar, yapay zeka destekli uygulamalar ve sohbet robotları aracılığıyla cilt tiplerine uygun ürün içerikleri hakkında bilgi alabiliyor, bakım rutinleri oluşturabiliyor ya da merak ettikleri dermatolojik kavramlara hızlıca ulaşabiliyor. Ancak bu teknolojiler her zaman güvenli ve doğru sonuçlar vermeyebilir. Özellikle tedavi gerektiren cilt sorunlarında mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulması gerekir" diye konuştu.

Yapay zeka uygulamalarının cilt bakımı konusunda bilgi edinmek açısından pratik bir kaynak olabileceğini söyleyen Dr. Bozbek, "Örneğin 'karma cilt tipine hangi içerikler iyi gelir?' ya da 'retinol ile C vitamini aynı anda kullanılır mı?' gibi sorulara saniyeler içinde cevap almak mümkün. Ancak burada unutulmaması gereken en önemli nokta, bu bilgilerin genel-geçer bilgiler olduğudur. Yapay zeka, kişinin cilt yapısını, geçmişte geçirdiği cilt hastalıklarını, varsa alerjilerini ya da uyguladığı tedavileri bilmeden önerilerde bulunur" dedi.

'CİLT KİŞİYE ÖZGÜDÜR'

Cilt sağlığında bireysel farklılıkların büyük rol oynadığını vurgulayan Bozbek, "Cilt bakımında kullanılan ürünler bir kişide oldukça olumlu sonuçlar doğurabilirken, bir başkasında tahrişe ya da alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Cilt, oldukça hassas ve kişiye özgü bir yapıdır. Bu nedenle internetten ya da yapay zekadan alınan her bilgi doğrultusunda hareket etmek doğru değildir. Bu bilgiler ancak dermatoloji uzmanının değerlendirmesiyle anlam kazanır ve güvenli hale gelir" diye konuştu.

'SINIRLI KULLANILMALI'

Yapay zeka destekli araçların tamamen göz ardı edilmesi gerekmediğini de belirten Dr. Bozbek, bu teknolojilerin bazı yönleriyle fayda sağlayabileceğini ifade etti. Bozbek, "Yapay zeka, ürün içeriklerini karşılaştırmak, hangi bileşenlerin hangi cilt tiplerine hitap ettiğini öğrenmek, içeriklerin temel özelliklerini anlamak ya da genel kavramları öğrenmek açısından faydalı bir araç olabilir. Ancak bu tür bilgiler, doğrudan uygulanacak tedavi protokolleri gibi düşünülmemelidir. Özellikle döküntü, leke, kaşıntı, kızarıklık gibi tıbbi değerlendirme gerektiren durumlar söz konusu olduğunda bir dermatoloji uzmanına başvurmak şarttır" ifadelerini kullandı.

'DOĞRU TANIYLA YÖNETİLMELİ'

Cilt bakımının yalnızca estetik bir mesele değil, aynı zamanda bir sağlık konusu olduğunu hatırlatan Dr. Bozbek, "Bilgiye hızlı erişim çağındayız ve bu durum pek çok avantajı beraberinde getiriyor. Ancak cilt sağlığı, bu hızlı bilgi akışı içinde deneme-yanılma yöntemleriyle yönetilebilecek bir alan değildir. Kimi zaman basit gibi görünen bir cilt problemi, altta yatan önemli bir hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle yapay zekadan alınan bilgiler yalnızca bir ön fikir oluşturmalı, esas karar mutlaka hekim değerlendirmesiyle verilmelidir" dedi.