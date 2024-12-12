Yaşam Hastaneleri Organ Nakli Merkezi'ni Açtı - Son Dakika
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Sağlık

Yaşam Hastaneleri Organ Nakli Merkezi'ni Açtı

Yaşam Hastaneleri Organ Nakli Merkezi\'ni Açtı

Antalya merkezli Yaşam Hastaneleri, Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın başkanlığında Organ Nakli Merkezi'ni açarak organ bekleyen hastalara umut olmayı hedefliyor. Merkez, organ bağışı ve nakli konusunda bilinç ve duyarlılığı artırmayı amaçlıyor.

12.12.2024 11:20  Güncelleme: 11:21
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ANTALYA merkezli Yaşam Hastaneleri, Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın başkanlığında Organ Nakli Merkezi açtı. Muratpaşa'daki merkez uzman kadrosu, altyapısı ve hasta odaklı yaklaşımı ile bölgede önemli bir referans merkezi olmayı hedefliyor.

Organ nakli bekleyen hastalara yaşam umudu olmak için Prof. Dr. Bülent Aydınlı'nın yönetiminde, Akdeniz Sağlık Vakfı (ASV) Yaşam Hastanesi'nde Organ Nakli Merkezini hizmete açtı.

Organ nakilleri ve bağışlar konusunda bilgi veren Yaşam Hastaneleri Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Genel Cerrah Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Organ nakli dünyada ve Türkiye'de modern tıbbın en önemli başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Organ yetmezliği nedeniyle yaşam kalitesi ciddi şekilde düşen hastalar için organ nakli, hayati bir tedavi seçeneği sunuyor. Dünya genelinde her yıl binlerce insan, organ bağışı sayesinde sağlığına kavuşarak yeniden hayata tutunuyor. Ancak, organ bağışlarının yetersizliği nedeniyle, organ bekleyen hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Bu durum, organ bağışı ve naklinin ne denli kritik bir öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

'ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDAKİ BİLİNÇ VE DUYARLILIK ARTIRILMALI'

Prof. Dr. Bülent Aydınlı, "Türkiye, organ nakli konusunda önemli ilerlemeler kaydetmiş, bu alanda dünya genelinde adından söz ettiren bir ülke haline geldi. Ancak organ bağışı konusundaki bilinç ve duyarlılığın artırılması, daha fazla hastanın bu hayati tedaviye ulaşabilmesi için büyük önem taşıyor. Bu kapsamda, Yaşam Hastaneleri olarak üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle, Organ Nakli Merkezimizi hizmete açarak bu sürece katkı sağlamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Prof. Dr. Aydınlı, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Yaşam Hastaneleri olarak, toplum sağlığına katkıda bulunma misyonumuzu sürdürmekte ve organ nakli alanında en üst düzeyde hizmet vermek için kararlılıkla çalışıyoruz. Organ Nakli Merkezimizin açılışı, bu alandaki bilgi birikimimizi ve deneyimimizi hastalarımızın hizmetine sunma yolunda attığımız önemli bir adımdır. Toplumsal bilinçlenme çalışmalarımız ve organ bağışını teşvik eden kampanyalarımızla, organ naklinin önemine dikkat çekmeye ve daha fazla insanın bu hayati tedaviye ulaşmasını sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Sağlık Yaşam Hastaneleri Organ Nakli Merkezi'ni Açtı - Son Dakika

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