Yaşlı Bireylerin Evde Bakımı Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika
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Sağlık

Yaşlı Bireylerin Evde Bakımı Sempozyumu Gerçekleşti

Yaşlı Bireylerin Evde Bakımı Sempozyumu Gerçekleşti

Medipol Sağlık Grubu tarafından düzenlenen sempozyumda, yaşlı bakımının fiziksel ve psikolojik boyutları ele alındı. Uzmanların katılımıyla yaşlı bireylerin evde kaliteli bakım alabilmesi için önemli konular tartışıldı.

19.02.2025 16:17  Güncelleme: 16:19
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MEDİPOL Sağlık Grubu tarafından düzenlenen 'Yaşlı Bireyin Evde Bakımı' sempozyumunda, yaşlı bakımının fiziksel ve psikolojik boyutları konuşuldu. Alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, yaşlı bireylerin evde kaliteli ve sağlıklı bakım alabilmesi ile ilgili konular ele alındı.

Medipol Sağlık Grubu ve Evde Bakım Derneği iş birliği ile 'Yaşlı Bireyin Evde Bakımı Sempozyumu' Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, Evde Bakım Derneği Onursal Başkanı Zuhal Bahar, Medipol Sağlık Grubunun yöneticileri ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda; yaşlılıkta sık görülen sağlık problemlerinden evde bakım teknolojilerine, psikolojik destek yöntemlerinden 'Evde Bakımda Sanat ve Şefkat Buluşması' temalı özel oturumlara kadar pek çok konu masaya yatırıldı. Gün boyu süren oturumlarda alanında uzman akademisyenler ve sağlık profesyonelleri başarılı yaşlanma kavramını, evde sağlık hizmetlerinin temel gereksinimlerini ve dünya modellerini örneklerle anlattı.

'YAPMAMIZ GEREKEN ÇOK İŞ VAR'

Evde bakım hizmetleri konusunda çok güzel işler başardıklarını dile getiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Orhan Gazi Yiğitbaşı, "Hastanenin ilk açılışında böyle bir konu ne bizim gündemimizde ne de Türkiye'nin gündeminde yer alıyordu. Ancak yıllar içinde, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyduğumuzu fark ettik. Kendi evde bakım hizmetimizin başlangıcından itibaren, birlikte nereden geldiğimizi, neler yaptığımızı ve nereye gitmemiz gerektiğini tartıştığımızda, güzel işler başardık. Fakat neyi fark ettik? Yapmamız gereken işler, yaptıklarımızdan çok daha fazla" diye konuştu.

'İNSAN HAYATININ EN ÖZEL DÖNEMLERİNDEN BİRİNE ODAKLANMAK İÇİN BİR ARADAYIZ'

Sempozyumun sadece sağlık hizmetleri ile ilgili değil insan onuru ve yaşam kalitesini korumayla da ilgili olduğunu belirten Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Meryem Kapancı, "Bu sempozyum, yalnızca sağlık hizmetleriyle ilgili bir organizasyon olmanın ötesinde, insan onurunu ve yaşam kalitesini korumaya adanmış bir yolculuğun önemli bir durağıdır. Bugün, insan hayatının en özel dönemlerinden birine odaklanmak ve onun anlamını derinlemesine kavramak için bir araya geldik. Sempozyum boyunca konuşmacılarımızın bilgi ve deneyimlerini paylaşarak, yaşlı bireyin özellikleri, aktif ve başarılı yaşlanma, yaşlı bakım modelleri, güvenli ev ortamı oluşturma gibi konularda bilgilerimizi artıracağız" ifadelerini kullandı.

'EVDE SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ GİBİ YENİLİKÇİ YÖNTEMLERİ ELE ALACAĞIZ'

Kapancı, "Yaşlı bakımında multidisipliner yaklaşımların ve psikolojik sorunların önemini daha yakından kavrayacağız. Yaşlı bireylerin bakımında evde sağlık hizmetlerinin kritik rolüne odaklandığımız bu etkinlikte madalyonun öteki yüzüne de bakıp, sürece sadece sağlık profesyonellerinin gözünden değil, yaşlı bireylerin yakınlarının perspektiflerinden de bakıyor olacağız. Bunun yanı sıra evde sağlık teknolojileri ve evde tele sağlık uygulamaları gibi yenilikçi yöntemleri ele alacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Sempozyum, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaşlı Bireylerin Evde Bakımı Sempozyumu Gerçekleşti - Son Dakika

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