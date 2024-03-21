Yaşlılar Haftası'nda evde bakım hizmeti alan yaşlılar unutulmadı - Son Dakika
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Sağlık

Yaşlılar Haftası'nda evde bakım hizmeti alan yaşlılar unutulmadı

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, '18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası' dolayısıyla evde sağlık hizmeti alarak tedavi ve bakım süreçleri takip edilen yaşlıları ziyaret etti. Başhekim Çetinkaya, hastaların isteklerini ve hastane hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu. Yaşlılara gösterilecek olan sevgi ve saygının toplumun huzuru ve milli birliğini arttıracağını belirten Başhekim Çetinkaya, yaşlıların toplumla bütünleşmesini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamanın önemine vurgu yaptı.

21.03.2024 19:48  Güncelleme: 19:49
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Yaşlılar Haftası'nda evde bakım hizmeti alan yaşlılar unutulmadı

NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, '18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası' dolayısıyla evde sağlık hizmeti alarak tedavi ve bakım süreçleri takip edilen yaşlıları ziyaret etti.

Hayriye ve Abdullah Ayçiçek çifti ile Zöhra Ateş isimli yaşlıarı ziyaret ederek Yaşlılar Haftasını kutlayan ve çiçek veren Başhekim Çetinkaya, hastaların isteklerini ve hastane hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu.

Evde sağlık hizmetleri biriminden yararlanan vatandaşların ihtiyacı olduğu her zaman yanlarında olduğuna vurgu yapan Başhekim Çetinkaya,

Başhekim Çetinkaya; " Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlılara gösterilen önem o toplumun uygarlık göstergesi olarak kabul edilir. Sevgiyi, saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren, yaşlı çınarlarımızın Ulusal Yaşlılar Haftasını kutluyoruz. Türkiye'de ortalama yaşam süresi erkeklerde 78, kadınlarda 76 olarak ölçülmüştür. Bu da yaşlı popülasyonun giderek arttığını göstermektedir. Yaşlılık süreci kaçınılmazdır ancak her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılığın da hayatın en güzel yanlarından birisi olduğunu kabul etmemiz lazım." dedi.

Yaşlılara gösterilecek olan sevgi ve saygının toplumun huzuru ve milli birliğini arttıracaktır diyen Başhekim Çetinkaya; "Yaşlıların toplumla bütünleşmesini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak bizlerin boyun borcudur. Biz de bu çerçevede Sağlık Bakanlığı himayesinde kurmuş olduğunuz Sağlıklı Yaş Alma Merkeziyle birlikte yaşlılarımız ziyaret ettik, onların hayır dualarını aldık, bir ihtiyacı olup olmadıklarını sorduk. Bu tür ziyaretlerimize devam edeceğiz"' dedi.

Yaşlı hastalar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan ziyaret için teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Yaşlılar Haftası'nda evde bakım hizmeti alan yaşlılar unutulmadı - Son Dakika

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