Yaşlılar Haftası'nda evde bakım hizmeti alan yaşlılar unutulmadı
NİĞDE - Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Yakup Çetinkaya, '18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası' dolayısıyla evde sağlık hizmeti alarak tedavi ve bakım süreçleri takip edilen yaşlıları ziyaret etti.
Hayriye ve Abdullah Ayçiçek çifti ile Zöhra Ateş isimli yaşlıarı ziyaret ederek Yaşlılar Haftasını kutlayan ve çiçek veren Başhekim Çetinkaya, hastaların isteklerini ve hastane hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını sordu.
Evde sağlık hizmetleri biriminden yararlanan vatandaşların ihtiyacı olduğu her zaman yanlarında olduğuna vurgu yapan Başhekim Çetinkaya,
Başhekim Çetinkaya; " Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlılara gösterilen önem o toplumun uygarlık göstergesi olarak kabul edilir. Sevgiyi, saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren, yaşlı çınarlarımızın Ulusal Yaşlılar Haftasını kutluyoruz. Türkiye'de ortalama yaşam süresi erkeklerde 78, kadınlarda 76 olarak ölçülmüştür. Bu da yaşlı popülasyonun giderek arttığını göstermektedir. Yaşlılık süreci kaçınılmazdır ancak her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılığın da hayatın en güzel yanlarından birisi olduğunu kabul etmemiz lazım." dedi.
Yaşlılara gösterilecek olan sevgi ve saygının toplumun huzuru ve milli birliğini arttıracaktır diyen Başhekim Çetinkaya; "Yaşlıların toplumla bütünleşmesini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak bizlerin boyun borcudur. Biz de bu çerçevede Sağlık Bakanlığı himayesinde kurmuş olduğunuz Sağlıklı Yaş Alma Merkeziyle birlikte yaşlılarımız ziyaret ettik, onların hayır dualarını aldık, bir ihtiyacı olup olmadıklarını sorduk. Bu tür ziyaretlerimize devam edeceğiz"' dedi.
Yaşlı hastalar ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan ziyaret için teşekkür ettiler.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık teknikerlerine yönelik yeni düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Kamuda teknikerlerin kendi işini yapacağını, hemşirelerin ise kendi işini yapacağını belirten Bakan Koca, özel sektörde ise teknikerlerin hemşirelerin gözetiminde, görev tanımına uygun işleri yapabileceğini söyledi.
Antalya'da Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Öğretmenevleri ve Pınarbaşı mahallelerinde kayıt dışı çalışan güzellik merkezlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda botoks ve yağ eritici malzemeler, gençlik aşısı ile enjektör ve iğneler ele geçirildi. Kayıt dışı güzellik merkezlerinin işletenleri hakkında adli ve idari işlem yapıldı.
Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir.
Down Sendromlular Günü, 2012 yılından bu yana Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak kutlanıyor. Sendroma neden olan 21. kromozomun, iki yerine üç kopya olması nedeniyle (Trizomi 21) yılın üçüncü ayının 21. günü belirlendi. Bu yılın teması ise “Kalıplaşmış Görüşlere Son” başlığını taşıyor. Down sendromlu kişiler hakkındaki önyargıların ve yerleşik fikirlerin değiştirilmesi amaçlanıyor. Down sendromu, genetik bir bozukluk olup, kişilerin hücrelerinde 46 yerine 47 kromozom bulunmasına neden olur. Down sendromlu kişilerin fiziksel özellikleri, sağlıkları ve öğrenim süreçleri farklılık gösterebilir. Down sendromlu kişilerin yaşam kalitesi, bakım ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasıyla iyileştirilebilir.
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