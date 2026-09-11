Yatağan Çamlıca\'da 1.100 metrelik su hattı yenilenerek devreye alındı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Yatağan Bencik Mahallesi'nde Çamlıca Mahallesi'ni besleyen ve kullanım ömrünü tamamlayan yaklaşık 1.100 metrelik mevcut terfi hattının yenileme çalışmaları tamamlanarak devreye alındı.

Arıza ve su kayıplarının önüne geçildi

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, sık sık arızalara neden olan 1.100 metre uzunluğundaki mevcut terfi hattı tamamen yenilenerek devreye alındı. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Çamlıca Mahallesi'ne kesintisiz içme suyu sağlanırken, bölgede yaşanan su kesintileri ve hat arızalarının da önüne geçildi. Yenilenen hattın sisteme dahil edilmesiyle bölgedeki vatandaşlar sürdürülebilir içme suyu altyapısına kavuşturuldu.