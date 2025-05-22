Yaz Aylarında Kalp Hastaları İçin Uyarılar - Son Dakika
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Sağlık

Yaz Aylarında Kalp Hastaları İçin Uyarılar

Yaz Aylarında Kalp Hastaları İçin Uyarılar
22.05.2025 10:32
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Aşırı sıcaklar kalp hastalarını tehdit ediyor; sıvı tüketimine ve güneşten korunmaya dikkat edilmeli.

HAVALARIN ısınması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte kalp hastaları için ciddi risklerin arttığını söyleyen Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, "Aşırı sıcaklar kalbin yükünü artırıyor, kalp yetmezliği ve tansiyon sorunlarını tetikleyebiliyor. Kalp hastalarının sıvı tüketimine ve güneşten korunmaya özen göstermesi gerekiyor" dedi.

Yaz aylarında artan sıcaklıkların, kalp ve damar hastaları için hayati riskler taşıdığını aktaran Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, yaz sıcaklarının kalbin çalışma temposunu iki katına çıkardığını belirterek, kalp hastaları için önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Köksal, "Vücudun serinlemesi için damarlar genişliyor, terleme artıyor ve buna bağlı olarak vücutta ciddi su ve mineral kaybı oluşuyor. Bu durum, kalp hastalarında tansiyon düşüklüğüne ve kalbin aşırı çalışmasına neden olabiliyor" dedi.

'YAZ AYLARINDA KALP RİSKİ ARTIYOR'

Yazın kalbin normalden daha fazla çalıştığını vurgulayan Prof. Dr. Köksal, "Vücudun serin kalabilmesi için damarlar genişliyor ve terleme artıyor. Bu süreçte çok fazla su ve mineral kaybı yaşanıyor. Kalp ise tansiyon düşüklüğünü telafi etmek için daha yoğun çalışıyor. Özellikle kalp hastalığı tanısı konmuş kişiler, kalp ameliyatı geçirenler, stent takılan hastalar ve 70 yaş üzeri bireyler bu dönemde ciddi risk altında" dedi.

KALP HASTALARININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Kalp hastalarının yazın özellikle sıvı tüketimine dikkat etmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Köksal, "Bol su tüketmek hayati önem taşıyor. Özellikle stent takılan ve kan sulandırıcı kullanan hastalar için yeterli sıvı alımı, pıhtılaşma riskini azaltıyor. Alkol tüketiminden kesinlikle kaçınılmalı. Alkol damarları genişlettiği için tansiyonun daha da düşmesine neden olabilir" dedi. Kalp yetmezliği olan hastaların, yaz aylarında idrar söktürücü kullanımını doktor kontrolünde düzenlemeleri gerektiğine dikkat çeken Köksal, "Yazın terleme ile su ve tuz kaybı arttığı için idrar söktürücüler bazen gereksiz sıvı kaybına yol açabiliyor. Bu tür ilaçlar, yazın mutlaka hekim gözetiminde kullanılmalı" uyarısında bulundu. Ayrıca tansiyon ilacı kullanan hastaların da yaz aylarında tansiyon düşüklüğüne karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

'SU TÜKETİMİ HAYAT KURTARIR'

Prof. Dr. Köksal, kalp hastalarının yazın günlük sıvı tüketimini artırmaları gerektiğine vurgu yaparak, "İdeal su tüketimini anlamanın en kolay yolu kilo takibidir. Eğer kilo artışı varsa fazla sıvı tüketiliyor olabilir. Ancak yazın su tüketimini biraz artırmak genellikle faydalıdır" diye konuştu. Aşırı sıcaklarda güneşe doğrudan maruz kalmanın ciddi risk oluşturduğunu belirten Prof. Dr. Köksal, "Gün içinde özellikle 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamak çok önemli. Güneşe çıkmak zorunda kalan kalp hastaları ise şapka ve güneş gözlüğü kullanmalı, pamuklu ve hafif kıyafetler tercih etmelidir" ifadesini kullandı.

ANİ FENALAŞMA DURUMUNDA YAPILACAKLAR

Yaz sıcaklarında ani fenalaşma durumunda yapılması gerekenlere de değinen Prof. Dr. Köksal, "Baş dönmesi veya bayılma hissi yaşandığında, hastanın ayaklarını yüksekte tutmak ve bol sıvı tüketmek ilk müdahale olarak yapılmalıdır. Serin bir alana geçmek ve vücuda soğuk kompres uygulamak da faydalıdır. Eğer şikayetler devam ediyorsa, acilen sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" ifadelerini kullandı. Yüksek sıcaklıkların sadece yaşlıları değil, gençleri de etkilediğine vurgu yapan Köksal, "Özellikle aile geçmişinde kalp hastalığı olan genç bireyler, yoğun sıcaklarda ani kalp problemleri yaşayabilir. Yaz ayları öncesinde kardiyoloji muayenesi yaptırmak bu riski azaltabilir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cengiz Köksal, Sağlık, Yaşam, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Yaz Aylarında Kalp Hastaları İçin Uyarılar - Son Dakika

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